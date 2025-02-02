В Екатеринбурге построят десятки школ и детских садов: список

В Екатеринбурге к 2033 году построят около 60 школ и детских садов

02 февраля 2025 в 13:57 Размер текста - 17 +

Новые школы и детсады появятся во всех районах Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге в период с 2026 по 2033 годы построят десятки школ и детских садов. При этом у некоторых уже работающих заведений появятся дополнительные корпуса, следует из приказа министерства образования и молодежной политики региона о перспективных объектах, опубликованном на сайте ведомства. Подробнее о том, где планируют построить новые здания, в материале URA.RU. Ленинский район В 2027 году на ул. Краснолесья должны достроить детсад с ясельными группами, а уже в 2032 году у гимназии №109 появится новый корпус на ул. Волгоградской, 37Б. В этом же году в квартале ул. Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена — Краснолесья тоже построят школу, а на ул. Шейнкмана — корпус начальной школы. В квартале ул. Амундсена — Узорная — Цыганская — Европейская должна открыться еще одна школа. А в 2029 году в этой же местности должны достроить и садик. Еще один расположится на ул. Городской. Академический район К 2028 году в Академическом районе должна появиться еще одна школа Фото: Илья Московец © URA.RU В 2028-м в квартале №16 планировочного района построят школу №1. В 2031 квартале №10 — детсад №2 с яслями. В том же году должны достроить четыре садика: в границах бульвара Ак. Семихатова — ул. Амундсена — Краснолесья — Михеева, а также в кварталах №4 и №16. Один из них разместят в границах ул. Академика Ландау — Амундсена — Академика Курчатова — Новая 1. В 2032 в 12-м квартале построят детсад №2, а в 14-м квартале — садик с яслями. Верх-Исетский район В 2028-м в этом районе должны открыть детский сад на 350 мест, а в 2030-м — три: два из них на 300 мест, один — на 350 (локации не указаны). Развивать планируют и спорт. Например, в 2032-м планируют достроить две большие школы со спортблоками на 1500 мест, одна из них — с легкоатлетическим стадионом. В этом же году появятся еще две школы на 1350 детей, однако территории этих застроек пока неизвестны. При этом у школы №63 на ул. Крауля,82А тоже должен появиться новый корпус. Кировский район У гимназии №47 появится новый корпус Фото: Илья Московец © URA.RU В этом районе тоже продолжат строить новые корпуса. Так, в 2030-м в границах ул. 40-летия Комсомола — Бетонщиков появится школа на 1500 мест, а в 2029-м — садик. В 2031-м на ул. Данила Зверева,8 должны достроить корпус гимназии №47. В 2032 году — большую школу №134 на ул. Комсомольская, 74. В этом же году — блок школы №165 по ул. Садовой, 18 и новый корпус лицея №130. Через год в квартале ул. Камчатская — Блюхера — Сахалинская — Владивостокская тоже появится новая школа. В этой же местности к 2026-му планируют возвести садик. Орджоникидзевский район В этом районе тоже появятся новые корпуса у уже существующих учреждений. Например, в 2030 у школы №66 (ул. Краснофлотцев, 3) должны закончить стройку нового блока. В 2031-м появится садик с яслями №554 в границах ул. Ползунова — Замятина — Даниловская — Краснофлотцев, а на пр. Космонавтов, 99 — новое здание детсада №529. Еще два появятся на ул. Таганской и в границах ул. Тюльпановой — Полевой. В 2032-м у лицея №100 на ул. Ильича, 48 тоже появится новый корпус. Чкаловский район Детские сады построят на 200-350 человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В 2027 году в Солнечном микрорайоне на ул. Чемпионов появится школа №3. А на следующий год в «Совушках» построят образовательный центр со школой (1100 мест) и садиком (325 мест). На ул. Чайковского, 70 должен расположиться новый блок школы №102. А в 2030 — на ул. Листопадной,4 — образовательный центр на 1850 мест со школой и садиком. В 2028-м в Солнечном микрорайоне появится еще один садик (улица не указана), а в 2031-м — на ул. Гаршина, 1 и в пер. Ремесленном. На ул. Эскадронной, 24 возведут новый блок школы №156. В этом же году садики появятся на ул. Щербакова и в планировочном районе Истокский (Южный микрорайон). В 2032-м должны сдать новый корпус школы №131 на улице Гаршина, 8Б и школу в границах ул. Щорса — 8 Марта. Железнодорожный район В 2027-м на ул. Пехотинцев,4А достроят новый корпус школы №183, а на улице Гражданской,6 планируют достроить корпус школы №208. В 2031-м на ул. Восточная, 26 появится еще одно здание школы №75. В этот год садики должны появиться в следующих местах: в границах пер. Полимерного — пр. Космонавтов — пер. Мельковского; в границах ул. Пехотинцев — Надеждинской — Таватуйской — Сортировочной. В квартале ул. Соликамская — Расточная — Строителей — Дружининская к 2032 году достроят школу еще на 1500 детей. Октябрьский район В 2031 на ул. Трубачева, 76 появится новый корпус школы №26. А в 2032-м в границах ул. Яламова — пер. Базовый — Сибирский тракт должны достроить школу и детский сад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в период с 2026 по 2033 годы построят десятки школ и детских садов. При этом у некоторых уже работающих заведений появятся дополнительные корпуса, следует из приказа министерства образования и молодежной политики региона о перспективных объектах, опубликованном на сайте ведомства. Подробнее о том, где планируют построить новые здания, в материале URA.RU. Ленинский район В 2027 году на ул. Краснолесья должны достроить детсад с ясельными группами, а уже в 2032 году у гимназии №109 появится новый корпус на ул. Волгоградской, 37Б. В этом же году в квартале ул. Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена — Краснолесья тоже построят школу, а на ул. Шейнкмана — корпус начальной школы. В квартале ул. Амундсена — Узорная — Цыганская — Европейская должна открыться еще одна школа. А в 2029 году в этой же местности должны достроить и садик. Еще один расположится на ул. Городской. Академический район В 2028-м в квартале №16 планировочного района построят школу №1. В 2031 квартале №10 — детсад №2 с яслями. В том же году должны достроить четыре садика: в границах бульвара Ак. Семихатова — ул. Амундсена — Краснолесья — Михеева, а также в кварталах №4 и №16. Один из них разместят в границах ул. Академика Ландау — Амундсена — Академика Курчатова — Новая 1. В 2032 в 12-м квартале построят детсад №2, а в 14-м квартале — садик с яслями. Верх-Исетский район В 2028-м в этом районе должны открыть детский сад на 350 мест, а в 2030-м — три: два из них на 300 мест, один — на 350 (локации не указаны). Развивать планируют и спорт. Например, в 2032-м планируют достроить две большие школы со спортблоками на 1500 мест, одна из них — с легкоатлетическим стадионом. В этом же году появятся еще две школы на 1350 детей, однако территории этих застроек пока неизвестны. При этом у школы №63 на ул. Крауля,82А тоже должен появиться новый корпус. Кировский район В этом районе тоже продолжат строить новые корпуса. Так, в 2030-м в границах ул. 40-летия Комсомола — Бетонщиков появится школа на 1500 мест, а в 2029-м — садик. В 2031-м на ул. Данила Зверева,8 должны достроить корпус гимназии №47. В 2032 году — большую школу №134 на ул. Комсомольская, 74. В этом же году — блок школы №165 по ул. Садовой, 18 и новый корпус лицея №130. Через год в квартале ул. Камчатская — Блюхера — Сахалинская — Владивостокская тоже появится новая школа. В этой же местности к 2026-му планируют возвести садик. Орджоникидзевский район В этом районе тоже появятся новые корпуса у уже существующих учреждений. Например, в 2030 у школы №66 (ул. Краснофлотцев, 3) должны закончить стройку нового блока. В 2031-м появится садик с яслями №554 в границах ул. Ползунова — Замятина — Даниловская — Краснофлотцев, а на пр. Космонавтов, 99 — новое здание детсада №529. Еще два появятся на ул. Таганской и в границах ул. Тюльпановой — Полевой. В 2032-м у лицея №100 на ул. Ильича, 48 тоже появится новый корпус. Чкаловский район В 2027 году в Солнечном микрорайоне на ул. Чемпионов появится школа №3. А на следующий год в «Совушках» построят образовательный центр со школой (1100 мест) и садиком (325 мест). На ул. Чайковского, 70 должен расположиться новый блок школы №102. А в 2030 — на ул. Листопадной,4 — образовательный центр на 1850 мест со школой и садиком. В 2028-м в Солнечном микрорайоне появится еще один садик (улица не указана), а в 2031-м — на ул. Гаршина, 1 и в пер. Ремесленном. На ул. Эскадронной, 24 возведут новый блок школы №156. В этом же году садики появятся на ул. Щербакова и в планировочном районе Истокский (Южный микрорайон). В 2032-м должны сдать новый корпус школы №131 на улице Гаршина, 8Б и школу в границах ул. Щорса — 8 Марта. Железнодорожный район В 2027-м на ул. Пехотинцев,4А достроят новый корпус школы №183, а на улице Гражданской,6 планируют достроить корпус школы №208. В 2031-м на ул. Восточная, 26 появится еще одно здание школы №75. В этот год садики должны появиться в следующих местах: в границах пер. Полимерного — пр. Космонавтов — пер. Мельковского; в границах ул. Пехотинцев — Надеждинской — Таватуйской — Сортировочной. В квартале ул. Соликамская — Расточная — Строителей — Дружининская к 2032 году достроят школу еще на 1500 детей. Октябрьский район В 2031 на ул. Трубачева, 76 появится новый корпус школы №26. А в 2032-м в границах ул. Яламова — пер. Базовый — Сибирский тракт должны достроить школу и детский сад.