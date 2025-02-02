Жители Свердловского района Перми столкнулись с тем, что их в районе не вывозили и не чистили снег. По словам корреспондента URA.RU, который прогулялся по району, снегоуборочная техника начала свою работу. Часть района уже убрали, в части продолжается вывоз снега.
«Вывезли снежно-грязевую „кашу“ с перекрестка улиц Куйбышева и Чкалова. У ТЦ „Луч“ разгребли сугробы. Трактор расчистил парковки возле торговых центров. Расчистили от сугробов тротуары и дворы по улице Солдатова. Убрали снежные завалы у остановки общественного транспорта „Улица Моторостроителей“», — передает корреспондент URA.RU.
Корреспондент агентства отметил, что снегоуборочная техника прошлась по тротуарам и паркам. Снег убрали в сквере им. М.И. Субботина. Расчистили от снега сквер Авиаторов. Работники чистят снег и наледь в сквере имени Алексея Полянского. Трактор почистил тротуар возле улицы Куйбышева у ДК им. М.И. Калинина. Ступени дворца культуры очистили от наледи. Спецтехника работает на тротуарах района.
В Свердловском районе уборка началась после публикаций URA.RU. Как ранее выглядел район, можно увидеть в материале URA.RU. Вы можете поделиться с нами, почистили ли ваш район или улицу, о которых мы рассказывали ранее: perm@ura.ru.
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