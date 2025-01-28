Центральный район Перми утопает в снегу: фото, видео

В Перми власти не справились с уборкой снега во время мощного снегопада, который обрушился на краевую столицу во вторник 28 января. Улицы, дворы и тротуары в одном из центральных районов города — Свердловском — в большинстве случаев не расчищены. В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшись по городу.
«Жители Свердловского района Перми с большим трудом передвигаются по заваленным снегом тротуарам, во дворах буксуют машины. На дорогах снежная каша, но коммунальной техники почти нигде не видно», — рассказал корреспондент агентства. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Свердловского района, а также МКУ «Содержание объектов благоустройства. Ответы к моменту опубликования материала не последовали.
На портале «Управляем вместе» указано, что чаще всего жители Прикамья жаловались на проблему уборки и вывоза снега, гололед во дворе и неочищенные от сосулек крыши. «С начала ноября на портале опубликованы ответы о решении 9840 „зимних“ проблем. Среди них жалобы на неубранный снег, гололед во дворе, на проезжей части или тротуаре, снеговые кучи на обочинах дорог, сосульки и снег на крышах», — сказано на портале.
По информации ресурса «Метеоролог и я» за сутки в крае может выпасть до 20% от месячной нормы осадков. Мощный снегопад в регион принес молодой западный циклон.
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