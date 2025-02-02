Путин назвал позором, что Россию не пригласили на мероприятия по Освенциму

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Путин прокомментировал неприглашение РФ на мероприятие к освобождению Освенцима
Путин прокомментировал неприглашение РФ на мероприятие к освобождению Освенцима Фото:

Президент России Владимир Путин назвал позорным факт неприглашения РФ на церемонию, посвященную 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Что касается приглашения и неприглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь», — сказал Путин. Его слова Зарубин передает в своем telegram-канале.

27 января, в день 80-летия освобождения концлагеря Освенцима, состоялось памятное мероприятия с участием около 60 иностранных делегаций. На церемонию приехали представители Великобритании, Франции, Германии и Канады, а также действующий украинский лидер Владимир Зеленский.

Дата 27 января признана ООН Международным днем памяти жертв Холокоста в честь освобождения Освенцима Красной армией в 1945 году. Тогда было освобождено более 7 тысяч заключенных. На территории бывшего концлагеря в 1947 году создали мемориальный комплекс, напоминающий о миллионах жертв нацизма.

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Президент России Владимир Путин назвал позорным факт неприглашения РФ на церемонию, посвященную 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Что касается приглашения и неприглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь», — сказал Путин. Его слова Зарубин передает в своем telegram-канале. 27 января, в день 80-летия освобождения концлагеря Освенцима, состоялось памятное мероприятия с участием около 60 иностранных делегаций. На церемонию приехали представители Великобритании, Франции, Германии и Канады, а также действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Дата 27 января признана ООН Международным днем памяти жертв Холокоста в честь освобождения Освенцима Красной армией в 1945 году. Тогда было освобождено более 7 тысяч заключенных. На территории бывшего концлагеря в 1947 году создали мемориальный комплекс, напоминающий о миллионах жертв нацизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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