Водителям трамваев в Челябинске резко повысят зарплату

В феврале водители общественного транспорта станут получать больше
Зарплаты водителей трамвая в Челябинске вырастут на 10%, чтобы минимизировать дефицит кадров. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».
«С 1 февраля водитель трамвая будет получать до 87 тысяч рублей на руки. Индексация зарплаты призвана минимизировать дефицит водителей», — заявила пресс-служба в своем telegram-канале.
На предприятии рассказали, что это не последнее повышение в 2025 году, которое ждет вагоновожатых. В «ЧелябГЭТ» отмечают, что этот непростой труд должен достойно оплачиваться.
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