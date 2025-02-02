02 февраля 2025
01 февраля 2025

Водителям трамваев в Челябинске резко повысят зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале водители общественного транспорта станут получать больше
В феврале водители общественного транспорта станут получать больше Фото:

Зарплаты водителей трамвая в Челябинске вырастут на 10%, чтобы минимизировать дефицит кадров. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

«С 1 февраля водитель трамвая будет получать до 87 тысяч рублей на руки. Индексация зарплаты призвана минимизировать дефицит водителей», — заявила пресс-служба в своем telegram-канале.

На предприятии рассказали, что это не последнее повышение в 2025 году, которое ждет вагоновожатых. В «ЧелябГЭТ» отмечают, что этот непростой труд должен достойно оплачиваться.

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Зарплаты водителей трамвая в Челябинске вырастут на 10%, чтобы минимизировать дефицит кадров. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ». «С 1 февраля водитель трамвая будет получать до 87 тысяч рублей на руки. Индексация зарплаты призвана минимизировать дефицит водителей», — заявила пресс-служба в своем telegram-канале. На предприятии рассказали, что это не последнее повышение в 2025 году, которое ждет вагоновожатых. В «ЧелябГЭТ» отмечают, что этот непростой труд должен достойно оплачиваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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