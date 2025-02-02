02 февраля 2025
01 февраля 2025

Челябинский губернатор Текслер нанес ответный визит в Ульяновск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава региона возглавил делегацию от Челябинской области
Глава региона возглавил делегацию от Челябинской области Фото:

Делегация Челябинской области, которую возглавил губернатор региона Алексей Текслер, работает в Ульяновской области. Это ответный визит, сообщили в пресс-службе главы региона. 

«Губернатор нанес ответный визит. В декабре прошлого года Южный Урал принимал делегацию Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских. Также было заключено соглашение о сотрудничестве между регионами», — заявляет пресс-служба Текслера. 

Сегодня, 2 февраля, в России отмечают День воинской славы в честь разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Поэтому Текслер начал свой визит в Ульяновск с посещения мемориальной площади 30-летия Победы. Здесь он вместе с членами делегации возложил цветы к Вечному огню.

Челябинская делегация возложила цветы к Вечному огню
Челябинская делегация возложила цветы к Вечному огню
Фото:

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Делегация Челябинской области, которую возглавил губернатор региона Алексей Текслер, работает в Ульяновской области. Это ответный визит, сообщили в пресс-службе главы региона.  «Губернатор нанес ответный визит. В декабре прошлого года Южный Урал принимал делегацию Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских. Также было заключено соглашение о сотрудничестве между регионами», — заявляет пресс-служба Текслера.  Сегодня, 2 февраля, в России отмечают День воинской славы в честь разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Поэтому Текслер начал свой визит в Ульяновск с посещения мемориальной площади 30-летия Победы. Здесь он вместе с членами делегации возложил цветы к Вечному огню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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