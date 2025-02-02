Делегация Челябинской области, которую возглавил губернатор региона Алексей Текслер, работает в Ульяновской области. Это ответный визит, сообщили в пресс-службе главы региона.
«Губернатор нанес ответный визит. В декабре прошлого года Южный Урал принимал делегацию Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских. Также было заключено соглашение о сотрудничестве между регионами», — заявляет пресс-служба Текслера.
Сегодня, 2 февраля, в России отмечают День воинской славы в честь разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Поэтому Текслер начал свой визит в Ульяновск с посещения мемориальной площади 30-летия Победы. Здесь он вместе с членами делегации возложил цветы к Вечному огню.
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