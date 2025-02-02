«Игра в кальмара», «Одержимые» и «Ждун»: 10 фильмов, которые покажут в кинотеатрах в марте

На экраны российских кинотеатров весной выйдет множество фильмов, которые точно заслуживают внимания. Среди них — новые экранизации сказок, ужасы и романтические истории. URA.RU собрало фильмы, который выйдут в прокат в марте 2025 года.
«Игра в кальмара. Перезагрузка» (18+)
В прокате с 6 марта
Тринадцать студентов отправились на карнавал в поисках развлечений, однако их веселый вечер неожиданно превратился в мучительные часы. Молодые люди оказались в ловушке, выжить смогли не все. Чтобы спастись, им необходимо разгадать сложные задачи и найти единственно правильный путь на свободу. Авторы уточняют, что остросюжетный таиландский триллер не имеет ничего общего с сериалом «Игра в кальмара».
Режиссер: Уильям Генри Ахерн.
В ролях: Вачиравит Пайсарнкулвонг, Ворранит Тхаворнвонг.
«Питер Пэн: кошмар в Нетландии» (18+)
В прокате с 27 марта
Фильм представляет собой свободную интерпретацию произведений Джеймса Мэтью Барри. Главная героиня, молодая Венди Дарлинг, отправляется на поиски своего младшего брата Майкла, который стал жертвой похищения. За его исчезновением стоит Питер Пэн, который в этой истории предстает не в виде шаловливого мальчишки, а как жестокий преступник, угрожающий безопасности Майкла. В процессе своего поиска Венди также сталкивается с Динь-Динь, в которой трудно узнать добрую фею.
Режиссер: Скотт Чэмберс.
В ролях: Мартин Портлок, Кит Грин, Питер ДеСуза-Фейхони.
«Ждун» (6+)
В прокате с 20 февраля
Добрый инопланетянин Ждун, космический корабль которого потерпел крушение во время метеоритного дождя, оказывается на Земле, неподалеку от Абрау-Дюрсо. Вскоре он знакомится с любознательным мальчиком Никитой Семеновым, а затем и со всей его семьей. Земляне должны помочь пришельцу не только починить корабль, но и спастись от местного бизнесмена, жаждущего завладеть внеземными технологиями. Прежде чем вернуться на родную планету, Ждуну предстоит подсказать мальчику и его семье, как разобраться в накопившихся проблемах, и научить их заново слышать и понимать друг друга.
Режиссер: Дмитрий Суворов
В ролях: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Ольга Медынич, Александр Панкратов-Черный.
«Крушение мира» (18+)
В прокате с 13 марта
По миру распространяется неизвестная смертельная болезнь, которая убивает самых богатых людей. Вирус выкашивает сначала миллиардеров, а затем миллионеров. Богачи всей планеты в панике избавляются от своего состояния. Человечество охватывает хаос, привычному миропорядку приходит конец. Среди тех, кому угрожает смертельная опасность, — молодая карьеристка Лора, разбогатевшая как раз накануне эпидемии. Женщина пытается разобраться в том, кому может быть выгодно такое крушение мира.
Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия.
В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, Лоррейн Бракко.
«Одержимые» (18+)
В прокате с 6 марта
Джейкоб Чендлер — это обыденный человек, обладающий необычным талантом: он экзорцист. Вместе со своим племянником Лиамом он зарабатывает на жизнь, изгоняя демонов из тел своих клиентов. Однако в последнее время случаев одержимости стало значительно больше, что заставляет Джейкоба бороться за спасение тех, кого он любит.
Режиссер: Крис Сан.
В ролях: Джон Джэррэт, Линкольн Льюис, Энджи Кент, Лорен Гримсон, Джейд Кевин Фостер, Симона Бьюкэнэн.
«Дорогая, я больше не перезвоню» (18+)
В прокате с 6 марта
Успешный специалист в области рекламы Даня живет в ожидании будущего. Он мечтает о вилле в Италии, прекрасной жене и значительных финансовых успехах, однако не умеет ценить и наслаждаться тем, что имеет сейчас. Этот подход приводит к тому, что он начинает пренебрегать своим здоровьем и в итоге впадает в кому.
Оказавшись на грани между жизнью и смертью, Даня узнает, что у него есть шанс вернуться к жизни. Но сейчас он находится в месте, которое удивительно напоминает аэропорт из одного из его рекламных роликов, где ему предстоит сделать выбор между двумя рейсами — в рай или в ад. Кроме того, в этом необычном аэропорту есть бар под названием «Дорогая, я больше не перезвоню», где Дане предстоит задуматься о своих жизненных приоритетах.
Режиссер: Александр Фомин
В ролях: Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина.
«Киллер в отставке» (18+)
В прокате с 16 марта
Опытный наемный убийца Дэнни Долински, несмотря на свой возраст, все еще уверен в своем профессионализме. Однако в последнее время он вынужден заниматься лишь бюрократической работой. Но вот настает день, когда агентство решает вернуть его в действие. Дэнни получает задание быть наставником для молодого Уилборга, перспективного, но сложного в общении киллера. Их совместная миссия — уничтожение конкурентов их организации. В ходе выполнения задания Дэнни осознает, что руководство планировало этим избавиться и от него самого, недооценивая, насколько успешно дуэт сможет сработаться.
Режиссер: Саймон Уэст.
В ролях: Кристоф Вальц, Купер Хоффман, Люси Лью, Десмонд Эдвардс, Райан МакПарланд, Кейт Кацман.
«Мелочи жизни» (16+)
В прокате с 27 марта
Действие киноленты происходит в 1985 году в небольшом ирландском городке. Билл Ферлонг, торговец углем и отец семейства, готовится к наиболее загруженному времени в году. Незадолго до Рождества, осуществляя доставку в один из местных монастырей, Билл случайно становится свидетелем потрясающего открытия, которое изменяет его взгляд на происходящее за стенами этого заведения. Он обнаруживает правду о том, что представляют собой «прачечные Магдалины» — институты при монастырях для женщин, чья жизнь сложилась неудачно.
Режиссер: Тим Милантс.
В ролях: Киллиан Мерфи, Киаран Хайндс, Эмили Уотсон, Клэр Данн, Мишель Фэйрли, Эми Де Брюн.
«Бабушка на миллион» (16+)
В прокате с 6 марта
Молодой человек, неудачно пытавшийся сделать карьеру в стриминге видеоигр и бросивший учебу ради этой цели, принимает решение посвятить все свое время уходу за своей умирающей бабушкой. Причиной такого решения становится не столько чувство долга, сколько надежда на получение обещающего наследства.
Изначально кажущийся безупречным план начинает трещать по швам, когда становится ясно, что завоевать доверие упрямой старушки будет непростой задачей. Однако, по мере развития событий, между внуком и бабушкой налаживаются теплые отношения, и корыстные побуждения сменяются настоящими семейными узами.
Режиссер: Пат Буннитипат.
В ролях: Путтипон Ассаратанакун, Уша Семкум, Саня Кунакорн, Саринрат Томас, Понгсаторн Йонгвилак.
«Царевна-лягушка» (6+)
В прокате с 6 марта
Василиса Прекрасная стала жертвой заклятия, наложенного на нее Кощеем. Этот могущественный колдун и бизнесмен превратил ее в лягушку, которая каждую ночь обретает свой истинный облик. Однажды, просматривая мультфильм в летнем кинотеатре городского парка, Василиса увидела историю о лягушке, превратившейся в девушку после того, как поймала стрелу. Это вдохновило ее на поиски чудодейственной стрелы, способной разрушить заклятие Кощея. В ходе своих странствий Василиса встретила Ивана, который вместо стрелы случайно запустил в ее сторону гольф-мяч.
Режиссер: Александр Амиров.
В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова.
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