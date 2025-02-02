В выходные в ЯНАО придет резкое потепление

К выходным — 8 и 9 февраля — температура воздуха в ЯНАО поднимется до -7 градусов. В начале недели, наоборот, ожидается мороз до -35 градусов, сообщило Обь-Иртышское УГМС.
«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа днем 8 и 9 февраля установится температура в пределах от -7 до -8 градусов. Ночью — от -12 до -14 градусов. 3 февраля ожидаются колебания от -27 до -35 градусов», — написано на сайте.
Потепление будет сопровождаться пасмурностью, однако осадков не ожидается. Порывы ветра всю неделю не превысят приемлемых значений.
Ранее URA.RU писало, что жители Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) могли увидеть в небе гало, которое напоминает яркие круги вокруг солнца. В мэрии столицы региона отметили, что, как правило, гало предвещает смену погоды.
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