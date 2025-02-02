02 февраля 2025
01 февраля 2025
31 января 2025

В выходные в ЯНАО придет резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЯНАО потеплеет до -7 градусов
В ЯНАО потеплеет до -7 градусов Фото:

К выходным — 8 и 9 февраля — температура воздуха в ЯНАО поднимется до -7 градусов. В начале недели, наоборот, ожидается мороз до -35 градусов, сообщило Обь-Иртышское УГМС.

«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа днем 8 и 9 февраля установится температура в пределах от -7 до -8 градусов. Ночью — от -12 до -14 градусов. 3 февраля ожидаются колебания от -27 до -35 градусов», — написано на сайте.

Потепление будет сопровождаться пасмурностью, однако осадков не ожидается. Порывы ветра всю неделю не превысят приемлемых значений.

Ранее URA.RU писало, что жители Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) могли увидеть в небе гало, которое напоминает яркие круги вокруг солнца. В мэрии столицы региона отметили, что, как правило, гало предвещает смену погоды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К выходным — 8 и 9 февраля — температура воздуха в ЯНАО поднимется до -7 градусов. В начале недели, наоборот, ожидается мороз до -35 градусов, сообщило Обь-Иртышское УГМС. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа днем 8 и 9 февраля установится температура в пределах от -7 до -8 градусов. Ночью — от -12 до -14 градусов. 3 февраля ожидаются колебания от -27 до -35 градусов», — написано на сайте. Потепление будет сопровождаться пасмурностью, однако осадков не ожидается. Порывы ветра всю неделю не превысят приемлемых значений. Ранее URA.RU писало, что жители Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) могли увидеть в небе гало, которое напоминает яркие круги вокруг солнца. В мэрии столицы региона отметили, что, как правило, гало предвещает смену погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...