02 февраля 2025
01 февраля 2025

В Перми неадекват без одежды разбил дверь автобуса и устроил дебош. Видео

Пермяки с детьми в панике выбежали из автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в автобусе (архивное фото)
Инцидент произошел в автобусе (архивное фото) Фото:

В Перми невменяемый мужчина вел себя агрессивно в общественном транспорте. Он разбил стекло дверей автобуса №16, следующего в сторону микрорайона Запруд, и напугал пассажиров.

«Инцидент произошел в воскресенье днем на остановке „Улица Тургенева“. Полуголый мужчина зашел в открытые двери автобуса №16, начал все крушить и кричать что-то невнятное. Водитель успел открыть двери, в панике пассажиры, многие из них с детьми, выбежали из салона», — цитирует телеграм-канал «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» очевидца происшествия. 

На видео видно разбитое стекло дверей автобуса и то, как мужчина на середине проезжей части пытается остановить проезжающий мимо автомобиль, едва не бросаясь под колеса. Водитель легковушки пропускает его, продолжая движение.  

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть. На место прибыли сотрудники ГБР, которые задержали мужчину и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Затем дебошира доставили в отдел полиции, а потом передали медикам. 

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В Перми невменяемый мужчина вел себя агрессивно в общественном транспорте. Он разбил стекло дверей автобуса №16, следующего в сторону микрорайона Запруд, и напугал пассажиров. «Инцидент произошел в воскресенье днем на остановке „Улица Тургенева“. Полуголый мужчина зашел в открытые двери автобуса №16, начал все крушить и кричать что-то невнятное. Водитель успел открыть двери, в панике пассажиры, многие из них с детьми, выбежали из салона», — цитирует телеграм-канал «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» очевидца происшествия.  На видео видно разбитое стекло дверей автобуса и то, как мужчина на середине проезжей части пытается остановить проезжающий мимо автомобиль, едва не бросаясь под колеса. Водитель легковушки пропускает его, продолжая движение.   Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть. На место прибыли сотрудники ГБР, которые задержали мужчину и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Затем дебошира доставили в отдел полиции, а потом передали медикам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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