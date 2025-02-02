В Перми невменяемый мужчина вел себя агрессивно в общественном транспорте. Он разбил стекло дверей автобуса №16, следующего в сторону микрорайона Запруд, и напугал пассажиров.
«Инцидент произошел в воскресенье днем на остановке „Улица Тургенева“. Полуголый мужчина зашел в открытые двери автобуса №16, начал все крушить и кричать что-то невнятное. Водитель успел открыть двери, в панике пассажиры, многие из них с детьми, выбежали из салона», — цитирует телеграм-канал «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» очевидца происшествия.
На видео видно разбитое стекло дверей автобуса и то, как мужчина на середине проезжей части пытается остановить проезжающий мимо автомобиль, едва не бросаясь под колеса. Водитель легковушки пропускает его, продолжая движение.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть. На место прибыли сотрудники ГБР, которые задержали мужчину и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Затем дебошира доставили в отдел полиции, а потом передали медикам.
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