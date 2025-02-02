Бастрыкин заступился за мать участника СВО из ХМАО, живущую с крысами и плесенью

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов общежития в поселке Сингапай (ХМАО). Из-за постоянно протекающей крыши во всех помещениях здания образовались сырость и плесень, а они, в свою очередь, создали антисанитарию и привлекли крыс. Помимо прочих, в доме проживает пожилая мать участника СВО, сообщили в информационном центре СК России.
«В общежитии в поселке Сингапай на протяжении длительного времени из-за нарушения целостности кровли здания жилые помещения и места общего пользования систематически затапливаются, в них образовались сырость и плесень. Также в связи с антисанитарными условиями в строении появились грызуны… » — написано в telegram-канале ведомства. В СКР отметили, что в 2019 году общежитие признано аварийным, однако до настоящего времени граждане не получили благоустроенное жилье. Нарушены и жилищные права пожилой матери участника СВО, проживающей в доме. Мать бойца СВО уже несколько лет состоит в списке на предоставление жилья по договору социального найма, однако таковое ей до сих пор не предоставлено. Также не ведутся благоустройство придомовой территории и очистка двора от снега и наледи.
Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту начата процессуальная проверка и вскоре будет возбуждено уголовное дело. Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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