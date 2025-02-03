Скандальный американский рэпер попал в больницу прямо из тюрьмы

Американский рэпер P.Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, был госпитализирован в больницу Нью-Йорка. Причиной стали боли в колене.
«В четверг музыкальный магнат Шон Комбс был доставлен в больницу Бруклина из Федерального центра административного содержания под стражей. Ему проводят МРТ, поскольку его беспокоило колено»,— заявляют источники TMZ.
Puff Daddy, также известный как P. Diddy и Diddy, в 2024 году попал в скандал после которого репера обвинили в шантаже, насилии и торговле людьми. Он был арестован судом Нью-Йорка.
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