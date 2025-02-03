Скандальный американский рэпер попал в больницу прямо из тюрьмы

TMZ: P Diddy экстренно госпитализировали из тюрьмы в больницу Нью-Йорка
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Американский рэпер госпитализирован из-за боли в колене
Американский рэпер госпитализирован из-за боли в колене Фото:

Американский рэпер P.Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, был госпитализирован в больницу Нью-Йорка. Причиной стали боли в колене.

«В четверг музыкальный магнат Шон Комбс был доставлен в больницу Бруклина из Федерального центра административного содержания под стражей. Ему проводят МРТ, поскольку его беспокоило колено»,— заявляют источники TMZ.

Puff Daddy, также известный как P. Diddy и Diddy, в 2024 году попал в скандал после которого репера обвинили в шантаже, насилии и торговле людьми. Он был арестован судом Нью-Йорка.

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Американский рэпер P.Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, был госпитализирован в больницу Нью-Йорка. Причиной стали боли в колене. «В четверг музыкальный магнат Шон Комбс был доставлен в больницу Бруклина из Федерального центра административного содержания под стражей. Ему проводят МРТ, поскольку его беспокоило колено»,— заявляют источники TMZ. Puff Daddy, также известный как P. Diddy и Diddy, в 2024 году попал в скандал после которого репера обвинили в шантаже, насилии и торговле людьми. Он был арестован судом Нью-Йорка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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