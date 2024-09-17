Американского рэпера арестовали по обвинению в торговле людьми и насилии

NYT: рэпера P. Diddy заключили под стражу по решению суда в Нью-Йорке

17 сентября 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Американский рэпер P.Diddy обвиняется в шантаже, насилии и торговле людьми Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Американский рэпер P.Diddy, настоящее имя Шон Комбс, был арестован судом Нью-Йорка по обвинению в насилии и торговле людьми. Об этом сообщает газета The New York Times. «Шон Комбс, музыкальный магнат, чья карьера была подорвана исками о сексуальных домогательствах и федеральным расследованием, был арестован на Манхэттене в понедельник вечером», — заявляют источники издания . По их данным, его обвиняют в предъявлены обвинения в шантаже, насилии и торговле людьми. Официальное заявление пока не было опубликовано. В материалах уточняется, что Комбс ранее уже несколько раз получал обвинения в насилии и шантаже. С того момента, как его бывшая девушка Касандра Вентура подала в ноябре прошлого года иск, обвиняя его в длительном сексуальном и физическом насилии, он стал объектом повышенного внимания общественности. Puff Daddy, также известный как P. Diddy и Diddy, является выдающейся фигурой в мире хип-хопа, исполнителем и продюсером, благодаря которому на свет появились хиты таких звезд, как Дженнифер Лопес, Бейонсе Ноулз, Джастин Тимберлейк и Snoop Dogg. Однако несмотря на его значительный вклад в музыкальную индустрию, имя артиста часто ассоциируется с громкими скандалами и спорными действиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский рэпер P.Diddy, настоящее имя Шон Комбс, был арестован судом Нью-Йорка по обвинению в насилии и торговле людьми. Об этом сообщает газета The New York Times. «Шон Комбс, музыкальный магнат, чья карьера была подорвана исками о сексуальных домогательствах и федеральным расследованием, был арестован на Манхэттене в понедельник вечером», — заявляют источники издания. По их данным, его обвиняют в предъявлены обвинения в шантаже, насилии и торговле людьми. Официальное заявление пока не было опубликовано. В материалах уточняется, что Комбс ранее уже несколько раз получал обвинения в насилии и шантаже. С того момента, как его бывшая девушка Касандра Вентура подала в ноябре прошлого года иск, обвиняя его в длительном сексуальном и физическом насилии, он стал объектом повышенного внимания общественности. Puff Daddy, также известный как P. Diddy и Diddy, является выдающейся фигурой в мире хип-хопа, исполнителем и продюсером, благодаря которому на свет появились хиты таких звезд, как Дженнифер Лопес, Бейонсе Ноулз, Джастин Тимберлейк и Snoop Dogg. Однако несмотря на его значительный вклад в музыкальную индустрию, имя артиста часто ассоциируется с громкими скандалами и спорными действиями.