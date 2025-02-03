Главу Гагаузии Гуцул задержали в аэропорту Кишинева

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Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для проведения досмотра
Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для проведения досмотра Фото:

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для проведения дополнительного досмотра, при этом не объяснив причины таких мер. Об этом сообщает телеканал «Первый в Молдове».

По информации канала, задержание произошло в момент, когда Евгения Гуцул готовилась к вылету. «Главу Гагаузии задержали без объяснения причин», — говорится в сообщении.

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Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для проведения дополнительного досмотра, при этом не объяснив причины таких мер. Об этом сообщает телеканал «Первый в Молдове». По информации канала, задержание произошло в момент, когда Евгения Гуцул готовилась к вылету. «Главу Гагаузии задержали без объяснения причин», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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