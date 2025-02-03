Главу Гагаузии Гуцул задержали в аэропорту Кишинева

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для проведения досмотра
Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для проведения дополнительного досмотра, при этом не объяснив причины таких мер. Об этом сообщает телеканал «Первый в Молдове».
По информации канала, задержание произошло в момент, когда Евгения Гуцул готовилась к вылету. «Главу Гагаузии задержали без объяснения причин», — говорится в сообщении.
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