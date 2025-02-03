В России взлетели цены на противозачаточные

Цены на пероральные контрацептивы в России в 2024 году выросли на 14,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув в среднем 1539 рублей за упаковку. Об этом сообщает аналитическая компания DSM Group.
«Рост стоимости также зафиксировали в RNC Pharma — с 1357 руб. за упаковку в 2023 г. до 1501 руб. в прошлом году (+10,6%)», — передают «Ведомости». Объем продаж контрацептивов в России снизился впервые за последние годы. По данным DSM Group, в 2024 году было продано 20,9 млн упаковок, что на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом.
Многочисленные медикаменты, включая те, которые имеют критическое значение для жизни, исчезли из ассортимента российских аптек. В материале URA.RU изложен подробный перечень недоступных лекарственных средств, а также представлены их возможные альтернативы.
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