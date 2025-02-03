В Астраханской области раздались взрывы

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Местные жители рассказали, что слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку
Местные жители рассказали, что слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты в Астраханской области. Атаке украинских беспилотников подверглись объекты топливно-энергетической промышленности. Местные жители сообщили о взрыве, над городом наблюдалась яркая вспышка. 

«Местные жители <…> слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом. О разрушениях и пострадавших информация не поступала», — сообщает Shot в своем telegram-канале. В публикации сказано, что атаке подвергся газоперерабатывающий завод. 

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Тем временем, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем telegram-канале написал, что средства ПВО «работали в штатном режиме».

В ночь с 2 на 3 февраля вооруженные силы Украины предприняли попытку нападения на Волгоградскую область. В этом регионе были зафиксированы звуки взрывов, активизировалась система противовоздушной обороны возле одного из местных промышленных объектов, сообщает telegram-канал Shot. Также в связи с инцидентом в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что привело к приостановке приема и отправки рейсов, информирует. Однако, как уточнили в Росавиации, позднее ограничения были сняты, пишет RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты в Астраханской области. Атаке украинских беспилотников подверглись объекты топливно-энергетической промышленности. Местные жители сообщили о взрыве, над городом наблюдалась яркая вспышка.  «Местные жители <…> слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом. О разрушениях и пострадавших информация не поступала», — сообщает Shot в своем telegram-канале. В публикации сказано, что атаке подвергся газоперерабатывающий завод.  URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Тем временем, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем telegram-канале написал, что средства ПВО «работали в штатном режиме». В ночь с 2 на 3 февраля вооруженные силы Украины предприняли попытку нападения на Волгоградскую область. В этом регионе были зафиксированы звуки взрывов, активизировалась система противовоздушной обороны возле одного из местных промышленных объектов, сообщает telegram-канал Shot. Также в связи с инцидентом в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что привело к приостановке приема и отправки рейсов, информирует. Однако, как уточнили в Росавиации, позднее ограничения были сняты, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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