В Астраханской области раздались взрывы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты в Астраханской области. Атаке украинских беспилотников подверглись объекты топливно-энергетической промышленности. Местные жители сообщили о взрыве, над городом наблюдалась яркая вспышка.
«Местные жители <…> слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом. О разрушениях и пострадавших информация не поступала», — сообщает Shot в своем telegram-канале. В публикации сказано, что атаке подвергся газоперерабатывающий завод.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Тем временем, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем telegram-канале написал, что средства ПВО «работали в штатном режиме».
В ночь с 2 на 3 февраля вооруженные силы Украины предприняли попытку нападения на Волгоградскую область. В этом регионе были зафиксированы звуки взрывов, активизировалась система противовоздушной обороны возле одного из местных промышленных объектов, сообщает telegram-канал Shot. Также в связи с инцидентом в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что привело к приостановке приема и отправки рейсов, информирует. Однако, как уточнили в Росавиации, позднее ограничения были сняты, пишет RT.
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