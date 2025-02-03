Жители Волгоградской области сообщили о взрывах в районе местного НПЗ

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Предварительно, сработала система ПВО в районе местного завода
Предварительно, сработала система ПВО в районе местного завода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия попыталась атаковать Волгоградскую область. Над некоторыми районами были слышны звуки взрывов, сработала система ПВО в районе местного завода, пишет telegram-канал Shot.

«Было слышно от 2 до 5 взрывов и видны яркие вспышки в небе. Предварительно, сработала система ПВО в районе местного завода. Перед этим были слышны характерные звуки БПЛА над городом. Некоторые жители пишут о перебоях с электричеством», — пишет Shot, ссылаясь на местных жителей. По данным telegram-канала Baza, предварительно, была попытка атаковать местный НПЗ, принадлежащий «Лукойлу». После этого в нескольких районах отключился свет.

В волгоградском аэропорту были введены ограничения на использование воздушного пространства, вследствие чего аэропорт временно прекратил прием и отправление авиарейсов, передает RT. Однако позже в Росавиации сообщили, что ограничения были отменены.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

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Украинская армия попыталась атаковать Волгоградскую область. Над некоторыми районами были слышны звуки взрывов, сработала система ПВО в районе местного завода, пишет telegram-канал Shot. «Было слышно от 2 до 5 взрывов и видны яркие вспышки в небе. Предварительно, сработала система ПВО в районе местного завода. Перед этим были слышны характерные звуки БПЛА над городом. Некоторые жители пишут о перебоях с электричеством», — пишет Shot, ссылаясь на местных жителей. По данным telegram-канала Baza, предварительно, была попытка атаковать местный НПЗ, принадлежащий «Лукойлу». После этого в нескольких районах отключился свет. В волгоградском аэропорту были введены ограничения на использование воздушного пространства, вследствие чего аэропорт временно прекратил прием и отправление авиарейсов, передает RT. Однако позже в Росавиации сообщили, что ограничения были отменены. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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