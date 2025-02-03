Жители Волгоградской области сообщили о взрывах в районе местного НПЗ

Украинская армия попыталась атаковать Волгоградскую область. Над некоторыми районами были слышны звуки взрывов, сработала система ПВО в районе местного завода, пишет telegram-канал Shot.
«Было слышно от 2 до 5 взрывов и видны яркие вспышки в небе. Предварительно, сработала система ПВО в районе местного завода. Перед этим были слышны характерные звуки БПЛА над городом. Некоторые жители пишут о перебоях с электричеством», — пишет Shot, ссылаясь на местных жителей. По данным telegram-канала Baza, предварительно, была попытка атаковать местный НПЗ, принадлежащий «Лукойлу». После этого в нескольких районах отключился свет.
В волгоградском аэропорту были введены ограничения на использование воздушного пространства, вследствие чего аэропорт временно прекратил прием и отправление авиарейсов, передает RT. Однако позже в Росавиации сообщили, что ограничения были отменены.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
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