В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены из-за морозов

В ХМАО отменили занятия у многих школьников первой смены из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления температура в ряде населенных пунктов опустилась ниже -33 градусов.
«Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -33,4 градуса, ветер пять метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Актировка с 1 по 11 класс объявлена в населенных пунктах Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги. С 1 по 8 класс отменили занятия в Верхнеказымском, Казыме, Белоярском, Лыхме, Сорум, Сосновке, Кимкьясуй и Сосьве.
Также в двух поселках отменили занятия для учеников с 1 по 4 класс. Младшеклассники останутся дома в Нижнесортымском и Приполярном.
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