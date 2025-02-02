02 февраля 2025
01 февраля 2025
31 января 2025

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия отменили для школьников первой смены в 22 населенных пунктах ХМАО
Занятия отменили для школьников первой смены в 22 населенных пунктах ХМАО Фото:
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Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В ХМАО отменили занятия у многих школьников первой смены из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления температура в ряде населенных пунктов опустилась ниже -33 градусов.

«Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -33,4 градуса, ветер пять метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Актировка с 1 по 11 класс объявлена в населенных пунктах Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги. С 1 по 8 класс отменили занятия в Верхнеказымском, Казыме, Белоярском, Лыхме, Сорум, Сосновке, Кимкьясуй и Сосьве. 

Также в двух поселках отменили занятия для учеников с 1 по 4 класс. Младшеклассники останутся дома в Нижнесортымском и Приполярном. 

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В ХМАО отменили занятия у многих школьников первой смены из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления температура в ряде населенных пунктов опустилась ниже -33 градусов. «Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -33,4 градуса, ветер пять метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Актировка с 1 по 11 класс объявлена в населенных пунктах Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги. С 1 по 8 класс отменили занятия в Верхнеказымском, Казыме, Белоярском, Лыхме, Сорум, Сосновке, Кимкьясуй и Сосьве.  Также в двух поселках отменили занятия для учеников с 1 по 4 класс. Младшеклассники останутся дома в Нижнесортымском и Приполярном. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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