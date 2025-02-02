Занятия для учеников с 1 по 6 классы объявили в Салехарде
В Салехарде у школьников первой смены отменили занятия из-за морозов. На учебу не пойдут ученики с 1 по 6 класс, сообщает «Медиацентр Салехард».
«Отмена занятий школьников 1 смены: 1-6 класс. Погода -30 C°, ветер 11 м/с „, — гласит сообщение в telegram-канале медиацентра.
Кроме того занятия отменили еще в трех городах округа. Так в Лабытнанги не пойдут на учебу ученики с 1 по 6 класс, а в Ноябрьске и Новом Уренгое актировки объявили для учащихся с 1 по 4 классы.
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