02 февраля 2025
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В ЯНАО объявили актировку для школьников первой смены. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия для учеников с 1 по 6 классы объявили в Салехарде
Занятия для учеников с 1 по 6 классы объявили в Салехарде Фото:

В Салехарде у школьников первой смены отменили занятия из-за морозов. На учебу не пойдут ученики с 1 по 6 класс, сообщает «Медиацентр Салехард».

«Отмена занятий школьников 1 смены: 1-6 класс. Погода -30 C°, ветер 11 м/с „, — гласит сообщение в telegram-канале медиацентра.

Кроме того занятия отменили еще в трех городах округа. Так в Лабытнанги не пойдут на учебу ученики с 1 по 6 класс, а в Ноябрьске и Новом Уренгое актировки объявили для учащихся с 1 по 4 классы. 

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В Салехарде у школьников первой смены отменили занятия из-за морозов. На учебу не пойдут ученики с 1 по 6 класс, сообщает «Медиацентр Салехард». «Отмена занятий школьников 1 смены: 1-6 класс. Погода -30 C°, ветер 11 м/с „, — гласит сообщение в telegram-канале медиацентра. Кроме того занятия отменили еще в трех городах округа. Так в Лабытнанги не пойдут на учебу ученики с 1 по 6 класс, а в Ноябрьске и Новом Уренгое актировки объявили для учащихся с 1 по 4 классы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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