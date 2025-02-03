«Самый жаркий на планете»: синоптики рассказали, каким будет 2025 год

По предварительным оценкам синоптиков, 2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», — заявил Вильфанд в разговоре с РИА Новости. Однако он отметил, что прогноз будет скорректирован в середине года.
Синоптик подчеркнул, что на Земле происходит явление Ла-Нинья, которое характеризуется понижением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана и оказывает влияние на климатические условия по всему миру. По первоначальным прогнозам, данное явление будет кратковременным и уже в апреле сменится нейтральной фазой. Основная особенность изменения фаз океанических течений заключается в том, что во время Ла-Нинья происходит интенсивный перенос тепла из атмосферы в океан.
Ранее Вильфанд заявил, что с начала февраля в столичном регионе ожидается снижение температуры до минусовых значений. С 3 февраля температура воздуха может колебаться в пределах от -1 до -6 °C. Однако, как подчеркнул метеоролог, ожидать резкого понижения температуры в ближайшее время не следует, передает RT.
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