«Самый жаркий на планете»: синоптики рассказали, каким будет 2025 год

Вильфанд: 2025 год войдет в пятерку самых жарких на Земле
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Вильфанд отметил, что прогнозы скорректируются в середине года
Вильфанд отметил, что прогнозы скорректируются в середине года Фото:

По предварительным оценкам синоптиков, 2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», — заявил Вильфанд в разговоре с РИА Новости. Однако он отметил, что прогноз будет скорректирован в середине года.

Синоптик подчеркнул, что на Земле происходит явление Ла-Нинья, которое характеризуется понижением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана и оказывает влияние на климатические условия по всему миру. По первоначальным прогнозам, данное явление будет кратковременным и уже в апреле сменится нейтральной фазой. Основная особенность изменения фаз океанических течений заключается в том, что во время Ла-Нинья происходит интенсивный перенос тепла из атмосферы в океан.

Ранее Вильфанд заявил, что с начала февраля в столичном регионе ожидается снижение температуры до минусовых значений. С 3 февраля температура воздуха может колебаться в пределах от -1 до -6 °C. Однако, как подчеркнул метеоролог, ожидать резкого понижения температуры в ближайшее время не следует, передает RT.

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По предварительным оценкам синоптиков, 2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», — заявил Вильфанд в разговоре с РИА Новости. Однако он отметил, что прогноз будет скорректирован в середине года. Синоптик подчеркнул, что на Земле происходит явление Ла-Нинья, которое характеризуется понижением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана и оказывает влияние на климатические условия по всему миру. По первоначальным прогнозам, данное явление будет кратковременным и уже в апреле сменится нейтральной фазой. Основная особенность изменения фаз океанических течений заключается в том, что во время Ла-Нинья происходит интенсивный перенос тепла из атмосферы в океан. Ранее Вильфанд заявил, что с начала февраля в столичном регионе ожидается снижение температуры до минусовых значений. С 3 февраля температура воздуха может колебаться в пределах от -1 до -6 °C. Однако, как подчеркнул метеоролог, ожидать резкого понижения температуры в ближайшее время не следует, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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