Топ-5 самых дорогих авто в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге продают коллекционный Lamborghini за 65 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Mercedes-Benz 1969 года продают за 51 миллион
Mercedes-Benz 1969 года продают за 51 миллион Фото:

В Екатеринбурге продают коллекционный автомобиль марки Lamborghini за 65 миллионов. Это самая дорогая машина, представленная на платформе «Авто.ру». Подробнее о том, какие еще дорогие экземпляры можно найти и купить — в подборке URA.RU.

Lamborghini LM002

Эксклюзивный автомобиль продают за 65 миллионов рублей. «Уникальный коллекционный автомобиль из частной коллекции», — описывает владелец авто. Год выпуска авто: 1992, и, по словам продавца, оно не нуждается в ремонте.

Lamborghini Urus 

Автомобиль 2022 года выпуска продают за 58,9 миллиона рублей. Продавец отмечает, что авто можно оформить на организацию, при покупке налог для двигателя с учетом налога на роскошь составит 201,2 тысяч рублей. 

Желтый Lamborghini Urus

Внедорожник 2022 года выпуска в желтом цвете продают за 55,9 миллиона рублей. Ежегодный налог на авто составит 201,2 тысяч рублей. 

Bentley Bentayga

Рестайлинговый внедорожник с автоматической коробкой передач продают за 51,9 миллиона рублей. Налог для двигателя мощностью 550 лошадиных сил составит 56,7 тысяч рублей ежегодно. 

Mercedes-Benz

Серый кабриолет продает частное лицо за 51 миллион рублей. В салоне пять мест, по информации из карточки товара, авто не нуждается в ремонте. «Автомобиль полностью отреставрирован в 2024 году, двигатель в родном исполнении», — отмечает владелец. Налог для такого автомобиля составляет 6,8 тысяч рублей в год. 

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В Екатеринбурге продают коллекционный автомобиль марки Lamborghini за 65 миллионов. Это самая дорогая машина, представленная на платформе «Авто.ру». Подробнее о том, какие еще дорогие экземпляры можно найти и купить — в подборке URA.RU. Lamborghini LM002 Эксклюзивный автомобиль продают за 65 миллионов рублей. «Уникальный коллекционный автомобиль из частной коллекции», — описывает владелец авто. Год выпуска авто: 1992, и, по словам продавца, оно не нуждается в ремонте. Lamborghini Urus  Автомобиль 2022 года выпуска продают за 58,9 миллиона рублей. Продавец отмечает, что авто можно оформить на организацию, при покупке налог для двигателя с учетом налога на роскошь составит 201,2 тысяч рублей.  Желтый Lamborghini Urus Внедорожник 2022 года выпуска в желтом цвете продают за 55,9 миллиона рублей. Ежегодный налог на авто составит 201,2 тысяч рублей.  Bentley Bentayga Рестайлинговый внедорожник с автоматической коробкой передач продают за 51,9 миллиона рублей. Налог для двигателя мощностью 550 лошадиных сил составит 56,7 тысяч рублей ежегодно.  Mercedes-Benz Серый кабриолет продает частное лицо за 51 миллион рублей. В салоне пять мест, по информации из карточки товара, авто не нуждается в ремонте. «Автомобиль полностью отреставрирован в 2024 году, двигатель в родном исполнении», — отмечает владелец. Налог для такого автомобиля составляет 6,8 тысяч рублей в год. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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