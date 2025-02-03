В Екатеринбурге продают коллекционный автомобиль марки Lamborghini за 65 миллионов. Это самая дорогая машина, представленная на платформе «Авто.ру». Подробнее о том, какие еще дорогие экземпляры можно найти и купить — в подборке URA.RU.
Lamborghini LM002
Эксклюзивный автомобиль продают за 65 миллионов рублей. «Уникальный коллекционный автомобиль из частной коллекции», — описывает владелец авто. Год выпуска авто: 1992, и, по словам продавца, оно не нуждается в ремонте.
Lamborghini Urus
Автомобиль 2022 года выпуска продают за 58,9 миллиона рублей. Продавец отмечает, что авто можно оформить на организацию, при покупке налог для двигателя с учетом налога на роскошь составит 201,2 тысяч рублей.
Желтый Lamborghini Urus
Внедорожник 2022 года выпуска в желтом цвете продают за 55,9 миллиона рублей. Ежегодный налог на авто составит 201,2 тысяч рублей.
Bentley Bentayga
Рестайлинговый внедорожник с автоматической коробкой передач продают за 51,9 миллиона рублей. Налог для двигателя мощностью 550 лошадиных сил составит 56,7 тысяч рублей ежегодно.
Mercedes-Benz
Серый кабриолет продает частное лицо за 51 миллион рублей. В салоне пять мест, по информации из карточки товара, авто не нуждается в ремонте. «Автомобиль полностью отреставрирован в 2024 году, двигатель в родном исполнении», — отмечает владелец. Налог для такого автомобиля составляет 6,8 тысяч рублей в год.
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