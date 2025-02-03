В ЯНАО продают ретро автомобиль 1957 года в идеальном состоянии. Фото

В Салехарде продают «Волгу» 1957 года за 1,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«ГАЗ 21» 1957 года продают в Салехарде (архивное фото)
«ГАЗ 21» 1957 года продают в Салехарде (архивное фото) Фото:

В Салехарде выставили на продажу раритетную «Волгу» «ГАЗ 21» 1957 года выпуска. Объявление появилось на одной из крупнейших площадок с объявлениями.

«Состояние хорошее, не битый. Пробег 15 000 километров. Механическая коробка передач», — говорится в объявлении «Авито Авто». Стоимость автомобиля 1,5 миллиона рублей.

Советский легковой автомобиль серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. По данным аналитиков «Авито Авто», представленная в объявлении «Волга» является самым дорогим ретро автомобилем в ЯНАО на данный момент. 

Ранее URA.RU сообщало о самых дорогих автомобилях, которые продаются на Ямале. В топ по стоимости вошли Mercedes-Benz, Lexus, Audi и Land Rover.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде выставили на продажу раритетную «Волгу» «ГАЗ 21» 1957 года выпуска. Объявление появилось на одной из крупнейших площадок с объявлениями. «Состояние хорошее, не битый. Пробег 15 000 километров. Механическая коробка передач», — говорится в объявлении «Авито Авто». Стоимость автомобиля 1,5 миллиона рублей. Советский легковой автомобиль серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. По данным аналитиков «Авито Авто», представленная в объявлении «Волга» является самым дорогим ретро автомобилем в ЯНАО на данный момент.  Ранее URA.RU сообщало о самых дорогих автомобилях, которые продаются на Ямале. В топ по стоимости вошли Mercedes-Benz, Lexus, Audi и Land Rover.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...