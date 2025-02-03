В Салехарде выставили на продажу раритетную «Волгу» «ГАЗ 21» 1957 года выпуска. Объявление появилось на одной из крупнейших площадок с объявлениями.
«Состояние хорошее, не битый. Пробег 15 000 километров. Механическая коробка передач», — говорится в объявлении «Авито Авто». Стоимость автомобиля 1,5 миллиона рублей.
Советский легковой автомобиль серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. По данным аналитиков «Авито Авто», представленная в объявлении «Волга» является самым дорогим ретро автомобилем в ЯНАО на данный момент.
Ранее URA.RU сообщало о самых дорогих автомобилях, которые продаются на Ямале. В топ по стоимости вошли Mercedes-Benz, Lexus, Audi и Land Rover.
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