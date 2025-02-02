02 февраля 2025

В ХМАО полиция накрыла притон, где педофил приставал к школьнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали педофила, который организовал наркопритон в Нижневартовске
Силовики задержали педофила, который организовал наркопритон в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция и следственный комитет накрыли наркопритон, который организовал педофил. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Оперативникам поступила информация о том, что 34-летний наркоман содержит притон, куда ходят несовершеннолетние. После проверки информация подтвердилась», — рассказал источник агентству.

Проверить подозрительную квартиру попросил один из соседей многоэтажки. На момент проверки с хозяином квартиры находилась девочка 2012 года рождения, они познакомились в мессенджере telegram, после чего начали общаться. Между ними произошел половой акт, однако, информация о том, что ребенок употреблял наркотики не подтвердилась.

Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Подозреваемый заключен под стражу.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции и следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция и следственный комитет накрыли наркопритон, который организовал педофил. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Оперативникам поступила информация о том, что 34-летний наркоман содержит притон, куда ходят несовершеннолетние. После проверки информация подтвердилась», — рассказал источник агентству. Проверить подозрительную квартиру попросил один из соседей многоэтажки. На момент проверки с хозяином квартиры находилась девочка 2012 года рождения, они познакомились в мессенджере telegram, после чего начали общаться. Между ними произошел половой акт, однако, информация о том, что ребенок употреблял наркотики не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Подозреваемый заключен под стражу. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции и следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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