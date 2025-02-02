В ХМАО полиция накрыла притон, где педофил приставал к школьнице

В Нижневартовске (ХМАО) полиция и следственный комитет накрыли наркопритон, который организовал педофил. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Оперативникам поступила информация о том, что 34-летний наркоман содержит притон, куда ходят несовершеннолетние. После проверки информация подтвердилась», — рассказал источник агентству.
Проверить подозрительную квартиру попросил один из соседей многоэтажки. На момент проверки с хозяином квартиры находилась девочка 2012 года рождения, они познакомились в мессенджере telegram, после чего начали общаться. Между ними произошел половой акт, однако, информация о том, что ребенок употреблял наркотики не подтвердилась.
Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Подозреваемый заключен под стражу.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции и следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.
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