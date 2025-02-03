Дмитрий Мясоедов перешел на работу в администрацию Пермского округа
Ответственный за уборку снега пермский чиновник сменил работу. Инсайд URA.RU подтвердился
Экс-начальник департамента дорог и благоустройства мэрии Перми Дмитрий Мясоедов перешел на работу в Пермский муниципальный округ. Там он занял должность заместителя главы округа.
«Мясоедов занял должность замглавы Пермского муниципального округа. ОН трудоустроен с 2 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации округа.
О том, что он перейдет на работу в Пермский округ URA.RU писало еще в январе. Информация о том, какие вопросы будет курировать Мясоедов пока не раскрывается.
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