Ответственный за уборку снега пермский чиновник сменил работу. Инсайд URA.RU подтвердился

Глава департамента дорог и благоустройства Мясоедов перешел в Пермский район
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Мясоедов перешел на работу в администрацию Пермского округа
Дмитрий Мясоедов перешел на работу в администрацию Пермского округа Фото:

Ответственный за уборку снега пермский чиновник сменил работу. Инсайд URA.RU подтвердился

Экс-начальник департамента дорог и благоустройства мэрии Перми Дмитрий Мясоедов перешел на работу в Пермский муниципальный округ. Там он занял должность заместителя главы округа.

«Мясоедов занял должность замглавы Пермского муниципального округа. ОН трудоустроен с 2 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

О том, что он перейдет на работу в Пермский округ URA.RU писало еще в январе. Информация о том, какие вопросы будет курировать Мясоедов пока не раскрывается.

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Ответственный за уборку снега пермский чиновник сменил работу. Инсайд URA.RU подтвердился Экс-начальник департамента дорог и благоустройства мэрии Перми Дмитрий Мясоедов перешел на работу в Пермский муниципальный округ. Там он занял должность заместителя главы округа. «Мясоедов занял должность замглавы Пермского муниципального округа. ОН трудоустроен с 2 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации округа. О том, что он перейдет на работу в Пермский округ URA.RU писало еще в январе. Информация о том, какие вопросы будет курировать Мясоедов пока не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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