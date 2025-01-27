Ответственный за уборку снега чиновник покидает мэрию Перми

Руководитель департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов уходит в отставку. Источники URA.RU говорят, что его последним рабочим днем станет 28 января. Департамент, в том числе, отвечает за уборку города от снега.
«Дмитрий Мясоедов переходит в администрацию Пермского района. Он будет работать в команде Ольги Андриановой, бывшего первого замглавы администрации Перми, которая должна скоро стать мэром Пермского района», — отметил инсайдер.
Другой собеседник отмечает, что Мясоедов, в чьем подчинении находится МКУ «Содержание объектов благоустройства», ответственное за уборку снега в Перми, не очень хорошо справился с этими функциями этой зимой. В Пермском районе заниматься снегом тоже надо, но там другая система, попроще. В пресс-службе мэрии Перми отказались от комментариев.
Дмитрий Мясоедов был назначен на должность руководителя департамента в мае 2022 года. Ранее он работал в ведомстве заместителем. СМИ в декабре прочили его в вице-мэры Перми вместо Игоря Субботина, но на эту позицию переходит Артем Балахнин.
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