Ответственный за уборку снега чиновник покидает мэрию Перми

Глава департамента дорог и транспорта Перми Мясоедов уходит в Пермский район
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Мясоедов работал руководителем департамента с 2022 года
Дмитрий Мясоедов работал руководителем департамента с 2022 года Фото:

Руководитель департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов уходит в отставку. Источники URA.RU говорят, что его последним рабочим днем станет 28 января. Департамент, в том числе, отвечает за уборку города от снега.

«Дмитрий Мясоедов переходит в администрацию Пермского района. Он будет работать в команде Ольги Андриановой, бывшего первого замглавы администрации Перми, которая должна скоро стать мэром Пермского района», — отметил инсайдер.

Другой собеседник отмечает, что Мясоедов, в чьем подчинении находится МКУ «Содержание объектов благоустройства», ответственное за уборку снега в Перми, не очень хорошо справился с этими функциями этой зимой. В Пермском районе заниматься снегом тоже надо, но там другая система, попроще. В пресс-службе мэрии Перми отказались от комментариев.

Дмитрий Мясоедов был назначен на должность руководителя департамента в мае 2022 года. Ранее он работал в ведомстве заместителем. СМИ в декабре прочили его в вице-мэры Перми вместо Игоря Субботина, но на эту позицию переходит Артем Балахнин.

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Руководитель департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов уходит в отставку. Источники URA.RU говорят, что его последним рабочим днем станет 28 января. Департамент, в том числе, отвечает за уборку города от снега. «Дмитрий Мясоедов переходит в администрацию Пермского района. Он будет работать в команде Ольги Андриановой, бывшего первого замглавы администрации Перми, которая должна скоро стать мэром Пермского района», — отметил инсайдер. Другой собеседник отмечает, что Мясоедов, в чьем подчинении находится МКУ «Содержание объектов благоустройства», ответственное за уборку снега в Перми, не очень хорошо справился с этими функциями этой зимой. В Пермском районе заниматься снегом тоже надо, но там другая система, попроще. В пресс-службе мэрии Перми отказались от комментариев. Дмитрий Мясоедов был назначен на должность руководителя департамента в мае 2022 года. Ранее он работал в ведомстве заместителем. СМИ в декабре прочили его в вице-мэры Перми вместо Игоря Субботина, но на эту позицию переходит Артем Балахнин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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