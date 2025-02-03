Кресло, одеяло и кувалду достали коммунальщики из канализаций ЯНАО

За месяц АО «Ямалкоммунэнерго» провела 101 операцию по очистке канализаций
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Коммунальщики устраняют засоры в ЯНАО
Коммунальщики устраняют засоры в ЯНАО Фото:

Коммунальщики устранили 45 засоров в системе водоотведения региона. Во время работ, помимо прочего мусора, сотрудники коммунальных служб достали из канализаций одеяло, канистру, кресло и даже кувалду, об этом АО «Ямалкоммунэнерго» сообщили в соцсетях.

«С 25 декабря по 8 января ямальским коммунальщикам пришлось устранить 45 засоров в системе водоотведения. При прочистке засоров специалисты АО „Тепло-Энергетик“ в Лабытнанги достали одеяло, в Губкинском — часть пластиковой канистры и даже пятикилограммовую кувалду, а в Пуровском — кресло», — сообщили в официальном telegram-канале АО «Ямалкоммунэнерго».

Всего же за месяц сотрудники АО «Ямалкоммунэнерго» провели 101 операцию по очистке канализационных сетей. Они выявили пять причин засора в канализациях за время праздничных дней: пищевые отходы, детские подгузники, влажные салфетки и тряпки, строительный мусор и ватные палочки.

Ранее URA.RU сообщало о самых громких ЧП в ЯНАО за время новогодних выходных. Напрмиер, в Губкинском произошла коммунальная авария, последствия которой ликвидируют до сих пор, а в Салехарде из-за погоды было отменено несколько авиарейсов. 

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Коммунальщики устранили 45 засоров в системе водоотведения региона. Во время работ, помимо прочего мусора, сотрудники коммунальных служб достали из канализаций одеяло, канистру, кресло и даже кувалду, об этом АО «Ямалкоммунэнерго» сообщили в соцсетях. «С 25 декабря по 8 января ямальским коммунальщикам пришлось устранить 45 засоров в системе водоотведения. При прочистке засоров специалисты АО „Тепло-Энергетик“ в Лабытнанги достали одеяло, в Губкинском — часть пластиковой канистры и даже пятикилограммовую кувалду, а в Пуровском — кресло», — сообщили в официальном telegram-канале АО «Ямалкоммунэнерго». Всего же за месяц сотрудники АО «Ямалкоммунэнерго» провели 101 операцию по очистке канализационных сетей. Они выявили пять причин засора в канализациях за время праздничных дней: пищевые отходы, детские подгузники, влажные салфетки и тряпки, строительный мусор и ватные палочки. Ранее URA.RU сообщало о самых громких ЧП в ЯНАО за время новогодних выходных. Напрмиер, в Губкинском произошла коммунальная авария, последствия которой ликвидируют до сих пор, а в Салехарде из-за погоды было отменено несколько авиарейсов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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