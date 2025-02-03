Карета скорой помощи столкнулась с легковушкой
В Южноуральске (Челябинская область) карета скорой помощи на перекрестке столкнулась с легковушкой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», жертв удалось избежать.
«На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. Никто из участников ДТП не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
На место прибыл экипаж ДПС. Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.
На месте работают сотрудники ДПС
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