В Южноуральске машина скорой столкнулась с легковушкой. Фото

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Карета скорой помощи столкнулась с легковушкой
Карета скорой помощи столкнулась с легковушкой Фото:

В Южноуральске (Челябинская область) карета скорой помощи на перекрестке столкнулась с легковушкой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», жертв удалось избежать.

«На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. Никто из участников ДТП не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

На место прибыл экипаж ДПС. Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.

На месте работают сотрудники ДПС
На месте работают сотрудники ДПС
Фото:

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В Южноуральске (Челябинская область) карета скорой помощи на перекрестке столкнулась с легковушкой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», жертв удалось избежать. «На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. Никто из участников ДТП не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». На место прибыл экипаж ДПС. Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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