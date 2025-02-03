Кузнец погиб при обрушении пола на заводе в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском днем 3 февраля на заводе обрушился пол, придавив 62-летнего рабочего. ЧП случилось в кузнечно-прессовочном цехе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В кузнечно-прессовочном цехе по складированию штамповок произошло частичное обрушение пола, в результате чего одна из конструкций упала на кузнеца. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой правоохранители оценят безопасность на предприятии. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.
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