Кузнец погиб при обрушении пола на заводе в Каменске-Уральском

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Алексей Текслер на ЧКПЗ у Валерия Гартунга. Челябинск, станок, металл, кузница, молот, кузнец, предприятие, рабочий, сталь, металлург, кузня, проивзодство
Прокуратура начала проверку на предприятии Фото:

В Каменске-Уральском днем 3 февраля на заводе обрушился пол, придавив 62-летнего рабочего. ЧП случилось в кузнечно-прессовочном цехе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В кузнечно-прессовочном цехе по складированию штамповок произошло частичное обрушение пола, в результате чего одна из конструкций упала на кузнеца. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой правоохранители оценят безопасность на предприятии. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

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В Каменске-Уральском днем 3 февраля на заводе обрушился пол, придавив 62-летнего рабочего. ЧП случилось в кузнечно-прессовочном цехе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В кузнечно-прессовочном цехе по складированию штамповок произошло частичное обрушение пола, в результате чего одна из конструкций упала на кузнеца. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой правоохранители оценят безопасность на предприятии. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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