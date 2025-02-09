Фитнес-тренер из Кубы лишился пальцев и стал бомжом в Екатеринбурге. Фото

10 февраля 2025 в 09:09 Размер текста - 17 +

Лазаро приехал на Урал в 2012 году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Лазаро Карденас — 61-летний уроженец Кубы — уже несколько лет живет в Екатеринбурге на нелегальном положении. Он утратил документы, скитался по друзьям и знакомым, подъездам и улицам. При странных обстоятельствах колоритный мужчина повредил голову (из-за этого не помнит некоторые события) и получил сильное обморожение, оставшись без пальцев. Проблему Лазаро, как стало известно URA.RU, решают на уровне МИДа. Лазаро Доминго Карденас Эррера приехал в челябинский Магнитогорск в 1986 году, чтобы учиться. Окончив техникум, он остался жить в этом городе, было непросто. Семью, о которой мечтал, Лазаро не создал: расстался с сокурсницей вскоре после рождения дочери Лиены, отношения, в которых у него родился сын Патрик, тоже разрушились. И в 1990-х Лазаро вернулся на Кубу. Лазаро всегда занимался спортом и был в хорошей физической форме Фото: собеседница агентства В 2012 году он вновь оказался в России, на этот раз выбрал Екатеринбург, в который влюбился еще в советские годы. Хорошее знание русского помогло ему найти работу. Сначала Лазаро был преподавателем набиравшей популярность сальсы, затем — фитнес-тренером. Он быстро встретил девушку, которую полюбил. У них родились трое детей (в 2016-м, 2017-м и 2020 годах). Однако и эти отношения со временем распались. Бывшая жена уехала за границу, детей забрала, и контакт с ними Лазаро утратил. На этом несчастья кубинца на Урале не кончились. В 2021 году он не смог продлить вид на жительство и вернуться на родину из-за отсутствия денег. После ухудшения здоровья Лазаро лишился работы. С 2022-го мужчина находился в России незаконно. Сначала жил у знакомых, потом ночевал в подъездах и на улице. Зимой 2024-го Лазаро получил сильное обморожение, через несколько недель ему ампутировали фаланги двух пальцев. «У него наблюдаются провалы в памяти, при этом он не проявляет признаков злоупотребления алкоголем. Есть основания полагать, что причиной этого состояния могла стать серьезная черепно-мозговая травма. Ему необходим постоянный уход, который смогут обеспечить только близкие», — считает подруга иностранца. Кубинские дипломаты пока не спешат помогать соотечественнику (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала корреспонденту, что в марте 2024-го Карденас попал в Центр временного содержания иностранных граждан. «Это тот случай, когда решение о выдворении спасло человеку жизнь, самостоятельно о себе заботиться он уже не мог. Отмороженные руки пришлось спасать нашим медикам, сейчас он самостоятельно не может писать», — заявила она. По словам Мерзляковой, Лазаро потерял паспорт несколько лет назад, «и восстановлением документов не занимался». «Сейчас для того, чтобы исполнить решение о депортации, купить билет до Кубы и отправить его домой, нужен удостоверяющий личность документ — либо новый паспорт, либо свидетельство на возвращение, которое выдает консульское учреждение. Наши сотрудники связались консульством Кубы, заполнили и отправили необходимые анкеты. То, что он гражданин Кубы, сомнений не вызывает, но документы ему почему-то не выдают. О проблеме я проинформировала представителя МИД РФ в Екатеринбурге, попросила о содействии также директора московского Бюро международной организации по миграции, лично обращалась в посольство Кубы. Ответа не было только из посольства», — отметила Мерзлякова. Она добавила, что вопрос находится на контроле консульства: «Сотрудники МОМ обещали помочь с передачей документа в Екатеринбург, как только он будет готов. Но ни паспорт, ни свидетельство на возвращение кубинцу так и не были оформлены. А состояние его здоровья ухудшилось, Недавно я навестила Лазаро, который вновь находится в медучреждении. Я пообещала ему, что он вновь сможет танцевать ламбаду в Гаване». URA.RU направило запрос чрезвычайному послу Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендие Пене. Ответ на момент публикации не поступил. Лазаро ампутировали фаланги пальцев Фото: читатель URA.RU Мужчину не могут депортировать из России из-за отсутствия кубинских документов Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лазаро Карденас — 61-летний уроженец Кубы — уже несколько лет живет в Екатеринбурге на нелегальном положении. Он утратил документы, скитался по друзьям и знакомым, подъездам и улицам. При странных обстоятельствах колоритный мужчина повредил голову (из-за этого не помнит некоторые события) и получил сильное обморожение, оставшись без пальцев. Проблему Лазаро, как стало известно URA.RU, решают на уровне МИДа. Лазаро Доминго Карденас Эррера приехал в челябинский Магнитогорск в 1986 году, чтобы учиться. Окончив техникум, он остался жить в этом городе, было непросто. Семью, о которой мечтал, Лазаро не создал: расстался с сокурсницей вскоре после рождения дочери Лиены, отношения, в которых у него родился сын Патрик, тоже разрушились. И в 1990-х Лазаро вернулся на Кубу. В 2012 году он вновь оказался в России, на этот раз выбрал Екатеринбург, в который влюбился еще в советские годы. Хорошее знание русского помогло ему найти работу. Сначала Лазаро был преподавателем набиравшей популярность сальсы, затем — фитнес-тренером. Он быстро встретил девушку, которую полюбил. У них родились трое детей (в 2016-м, 2017-м и 2020 годах). Однако и эти отношения со временем распались. Бывшая жена уехала за границу, детей забрала, и контакт с ними Лазаро утратил. На этом несчастья кубинца на Урале не кончились. В 2021 году он не смог продлить вид на жительство и вернуться на родину из-за отсутствия денег. После ухудшения здоровья Лазаро лишился работы. С 2022-го мужчина находился в России незаконно. Сначала жил у знакомых, потом ночевал в подъездах и на улице. Зимой 2024-го Лазаро получил сильное обморожение, через несколько недель ему ампутировали фаланги двух пальцев. «У него наблюдаются провалы в памяти, при этом он не проявляет признаков злоупотребления алкоголем. Есть основания полагать, что причиной этого состояния могла стать серьезная черепно-мозговая травма. Ему необходим постоянный уход, который смогут обеспечить только близкие», — считает подруга иностранца. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала корреспонденту, что в марте 2024-го Карденас попал в Центр временного содержания иностранных граждан. «Это тот случай, когда решение о выдворении спасло человеку жизнь, самостоятельно о себе заботиться он уже не мог. Отмороженные руки пришлось спасать нашим медикам, сейчас он самостоятельно не может писать», — заявила она. По словам Мерзляковой, Лазаро потерял паспорт несколько лет назад, «и восстановлением документов не занимался». «Сейчас для того, чтобы исполнить решение о депортации, купить билет до Кубы и отправить его домой, нужен удостоверяющий личность документ — либо новый паспорт, либо свидетельство на возвращение, которое выдает консульское учреждение. Наши сотрудники связались консульством Кубы, заполнили и отправили необходимые анкеты. То, что он гражданин Кубы, сомнений не вызывает, но документы ему почему-то не выдают. О проблеме я проинформировала представителя МИД РФ в Екатеринбурге, попросила о содействии также директора московского Бюро международной организации по миграции, лично обращалась в посольство Кубы. Ответа не было только из посольства», — отметила Мерзлякова. Она добавила, что вопрос находится на контроле консульства: «Сотрудники МОМ обещали помочь с передачей документа в Екатеринбург, как только он будет готов. Но ни паспорт, ни свидетельство на возвращение кубинцу так и не были оформлены. А состояние его здоровья ухудшилось, Недавно я навестила Лазаро, который вновь находится в медучреждении. Я пообещала ему, что он вновь сможет танцевать ламбаду в Гаване». URA.RU направило запрос чрезвычайному послу Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендие Пене. Ответ на момент публикации не поступил.