На трассе Тюмень — Каменка, где семья погибла в ДТП, ввели ограничение скорости

На участке трассы Тюмень — Каменка ограничили скоростной режим до 70 км/ч. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Ранее на этой автодороге произошло ДТП, в котором погибла тюменская семья с детьми.
«На протяжении всего участка с 19 по 30 километр автодороги „Тюмень-Каменка“ действует ограничение скоростного режима 70 км/ч (в некоторых местах 60 км/ч). Кроме того, установлены знаки „Обгон запрещен“ и знаки, предупреждающие о ведении видеофиксации», — рассказали в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что на трассе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли пять человек — родители и три дочери. Семья возвращалась из Ирбита от бабушки. Еще пять человек пострадали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!