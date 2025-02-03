На трассе Тюмень — Каменка, где семья погибла в ДТП, ввели ограничение скорости

© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге также установили знак «Обгон запрещен"
На дороге также установили знак «Обгон запрещен" Фото:

На участке трассы Тюмень — Каменка ограничили скоростной режим до 70 км/ч. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Ранее на этой автодороге произошло ДТП, в котором погибла тюменская семья с детьми.

«На протяжении всего участка с 19 по 30 километр автодороги „Тюмень-Каменка“ действует ограничение скоростного режима 70 км/ч (в некоторых местах 60 км/ч). Кроме того, установлены знаки „Обгон запрещен“ и знаки, предупреждающие о ведении видеофиксации», — рассказали в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что на трассе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли пять человек — родители и три дочери. Семья возвращалась из Ирбита от бабушки. Еще пять человек пострадали.

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На участке трассы Тюмень — Каменка ограничили скоростной режим до 70 км/ч. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Ранее на этой автодороге произошло ДТП, в котором погибла тюменская семья с детьми. «На протяжении всего участка с 19 по 30 километр автодороги „Тюмень-Каменка“ действует ограничение скоростного режима 70 км/ч (в некоторых местах 60 км/ч). Кроме того, установлены знаки „Обгон запрещен“ и знаки, предупреждающие о ведении видеофиксации», — рассказали в ГУС. Ранее URA.RU писало, что на трассе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли пять человек — родители и три дочери. Семья возвращалась из Ирбита от бабушки. Еще пять человек пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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