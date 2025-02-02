Силовики арестовали педофила, который держал наркопритон в Нижневартовске

Подозреваемый арестован по решению суда
В Нижневартовске (ХМАО) силовики арестовали и поместили под стражу педофила, который организовал наркопритон, куда приходила несовершеннолетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемый находится под стражей по решению суда», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее агентство писало, что житель Нижневартовска организовал наркопритон в одной из квартир и завлек туда 12-летнюю девушку, с которой у него была интимная близость. Силовики возбудили уголовное дело.
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