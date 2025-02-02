02 февраля 2025

Силовики арестовали педофила, который держал наркопритон в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый арестован по решению суда
Подозреваемый арестован по решению суда Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) силовики арестовали и поместили под стражу педофила, который организовал наркопритон, куда приходила несовершеннолетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемый находится под стражей по решению суда», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство писало, что житель Нижневартовска организовал наркопритон в одной из квартир и завлек туда 12-летнюю девушку, с которой у него была интимная близость. Силовики возбудили уголовное дело.

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В Нижневартовске (ХМАО) силовики арестовали и поместили под стражу педофила, который организовал наркопритон, куда приходила несовершеннолетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета региона. «Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемый находится под стражей по решению суда», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало, что житель Нижневартовска организовал наркопритон в одной из квартир и завлек туда 12-летнюю девушку, с которой у него была интимная близость. Силовики возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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