В Екатеринбурге массово закрылись магазины крупной продуктовой сети. Скрин

В Екатеринбурге закрылось 15 магазинов «Светофор»
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Большая часть магазинов закрыта
Большая часть магазинов закрыта Фото:

В Екатеринбурге закрылись 15 магазинов сети «Светофор». Судя по данным «Яндекс. Карт», по-прежнему работают только два магазина. 

Всего в Екатеринбурге, исходя из данных на картах, было открыто 20 точек сети. Сейчас данные обновились, и можно заметить, что большая часть магазинов не работает, при этом нет никакой информации о том, временно или навсегда точки закрылись для покупателей. На официальном сайте также нет никакой информации. 

На данный момент свою работу продолжают пять магазинов. Они находятся по следующим адресам: улица Омская, 115, улица Блюхера, 58, улица Совхозная, 16, улица Монтажников, 22/2 и улица Уральских Рабочих, 7б. Каждый из них имеет оценку в четыре звезды и выше. 

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В Екатеринбурге закрылись 15 магазинов сети «Светофор». Судя по данным «Яндекс. Карт», по-прежнему работают только два магазина.  Всего в Екатеринбурге, исходя из данных на картах, было открыто 20 точек сети. Сейчас данные обновились, и можно заметить, что большая часть магазинов не работает, при этом нет никакой информации о том, временно или навсегда точки закрылись для покупателей. На официальном сайте также нет никакой информации.  На данный момент свою работу продолжают пять магазинов. Они находятся по следующим адресам: улица Омская, 115, улица Блюхера, 58, улица Совхозная, 16, улица Монтажников, 22/2 и улица Уральских Рабочих, 7б. Каждый из них имеет оценку в четыре звезды и выше. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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