В Екатеринбурге закрылись 15 магазинов сети «Светофор». Судя по данным «Яндекс. Карт», по-прежнему работают только два магазина.
Всего в Екатеринбурге, исходя из данных на картах, было открыто 20 точек сети. Сейчас данные обновились, и можно заметить, что большая часть магазинов не работает, при этом нет никакой информации о том, временно или навсегда точки закрылись для покупателей. На официальном сайте также нет никакой информации.
На данный момент свою работу продолжают пять магазинов. Они находятся по следующим адресам: улица Омская, 115, улица Блюхера, 58, улица Совхозная, 16, улица Монтажников, 22/2 и улица Уральских Рабочих, 7б. Каждый из них имеет оценку в четыре звезды и выше.
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