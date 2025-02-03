Ребенок скончался до приезда медиков (архивное фото)
В Нижнем Тагиле днем 3 февраля возле девятиэтажки на улице Пихтовой обнаружили труп 15-летнего школьника. Очевидец рассказал, что подросток сорвался с крыши.
«Девятиэтажка на Пихтовой, 28. Сегодня около 16:30 сорвался с крыши 15-летний подросток. Парень погиб сразу, до приезда скорой», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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