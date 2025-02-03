Тело школьника обнаружили под окнами многоэтажки в Нижнем Тагиле. Фото

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Ребенок скончался до приезда медиков (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле днем 3 февраля возле девятиэтажки на улице Пихтовой обнаружили труп 15-летнего школьника. Очевидец рассказал, что подросток сорвался с крыши.

«Девятиэтажка на Пихтовой, 28. Сегодня около 16:30 сорвался с крыши 15-летний подросток. Парень погиб сразу, до приезда скорой», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Нижнем Тагиле днем 3 февраля возле девятиэтажки на улице Пихтовой обнаружили труп 15-летнего школьника. Очевидец рассказал, что подросток сорвался с крыши. «Девятиэтажка на Пихтовой, 28. Сегодня около 16:30 сорвался с крыши 15-летний подросток. Парень погиб сразу, до приезда скорой», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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