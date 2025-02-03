Почему жителям ЯНАО пришли большие счета за электричество

Жителям Ямала начислили большие суммы за пользование электроэнергии за январь. Почему это произошло и что ждет потребителей электричества URA.RU рассказали в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.
Дифференцированные тарифы на электроэнергию в округе введены с 1 января. По словам директора департамента Дмитрия Афанасьева, для ЯНАО был установлен наиболее высокий потолок потребления электроэнергии. Он составил 3900 кВт/час. Таким образом, при превышении лимитов первого диапазона, начинает начисляться плата по тарифам второго.
Первый диапазон до 3900 кВт.ч. включительно. Второй диапазон от 3901 кВт.ч. до 6000 кВт.ч. включительно. Третий диапазон свыше 6000 кВт.ч.
«Новая тарификация приводит к существенному росту затрат для владельцев частных домов», — подчеркнул Афанасьев. Окружной департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ направил обращение к правительству РФ с просьбой учесть климатическую специфику Ямала и пересмотреть введенный подход к начислению платы за электроснабжение частных домов. Также в октябре 2024 года департамент направлял в Федеральную антимонопольную службу России позицию ЯНАО по объемам потребления электроэнергии, однако позиция округа тогда была оставлена без внимания.
Специалистами департамента был проведен анализ по всем лицевым счетам потребителей электроэнергии в ЯНАО (более 180 тысяч), который показал, что в первом полугодии текущего года количество потребителей электричества превысивших первый диапазон энергопотребления от общего количества потребителей в округе составит не более 1%. «Однако 20-38% лицевых счетов индивидуальных жилых строений отапливающих свои дома электричеством в 2025 году теперь выйдут за пределы первого диапазона, что естественно скажется на плате за электроэнергию», — отметили специалисты. Наибольшее количество потребителей превысивших киловатт-часы оказалось в Салехарде и в Новом Уренгое (ЯНАО).
В настоящее время власти ЯНАО, профильные ведомства, совместно с ресурсоснабжающими организациями находятся в постоянном диалоге с ФАС, Минэнерго и Правительством РФ. Идет поиск решения проблемы повышенной платы за электричество. Депутаты Салехардской думы организуют встречи с жителями, проживающими в частной застройке. Общение с жителями района Удача запланировано на 4 февраля, с жильцами СНТ «Надежда» 5 февраля, встреча с жителями ДНТ «Север» 6 февраля.
Ранее URA.RU сообщало о платежках с огромными суммами за электричество, которые стали приходить жителям Салехарда и Нового Уренгоя. Одной из причин повышения стало использование жителями электрокотлов и обогревателей, а также недобросовестные потребители электроэнергии.
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