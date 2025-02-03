Ямал завершил реализацию 12 нацпроектов 2019 года

За шесть лет в рамках 12 нацпроектов в ЯНАО реализовано 44 проекта
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Ямала приступили к новым нацпроектам
Власти Ямала приступили к новым нацпроектам Фото:

В ЯНАО подвели итоги реализации 12 национальных проектов, принятых к исполнению в 2019 году. Об успехах округа в рамках пресс-конференции сообщил руководитель проектного офиса.

«На Ямале завершен цикл реализации национальных проектов, запущенных в 2019 году. Средний уровень достижения целей нацпроектов предварительно составил более 99,5%. Всего за шесть лет в рамках 12 нацпроектов реализовано 44 региональных проекта», — сообщил в рамках пресс-конференции руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков.

По данным проектного офиса, в ЯНАО за шесть лет построено 24 детских сада, возведено свыше 40 спортивных объектов, открыто 14 школ, 80 центров «Точка роста» и шесть центров цифрового развития «IT-куб». Также были благоустроены порядка 1000 дворов и 300 общественных территорий.

В этом году в России стартовала реализация 19 новых нацпроектов. Ямал принимает участие в 12 из них:

  • семья,
  • продолжительная и активная жизнь,
  • молодежь и дети,
  • инфраструктура для жизни,
  • экологическое благополучие,
  • эффективная транспортная система,
  • технологическое обеспечение продовольственной безопасности,
  • экономика данных и цифровая трансформация государства,
  • туризм и гостеприимство,
  • эффективная и конкурентная экономика,
  • международная кооперация и экспорт,
  • беспилотные авиационные системы.

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В ЯНАО подвели итоги реализации 12 национальных проектов, принятых к исполнению в 2019 году. Об успехах округа в рамках пресс-конференции сообщил руководитель проектного офиса. «На Ямале завершен цикл реализации национальных проектов, запущенных в 2019 году. Средний уровень достижения целей нацпроектов предварительно составил более 99,5%. Всего за шесть лет в рамках 12 нацпроектов реализовано 44 региональных проекта», — сообщил в рамках пресс-конференции руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков. По данным проектного офиса, в ЯНАО за шесть лет построено 24 детских сада, возведено свыше 40 спортивных объектов, открыто 14 школ, 80 центров «Точка роста» и шесть центров цифрового развития «IT-куб». Также были благоустроены порядка 1000 дворов и 300 общественных территорий. В этом году в России стартовала реализация 19 новых нацпроектов. Ямал принимает участие в 12 из них:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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