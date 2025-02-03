Ямал завершил реализацию 12 нацпроектов 2019 года

В ЯНАО подвели итоги реализации 12 национальных проектов, принятых к исполнению в 2019 году. Об успехах округа в рамках пресс-конференции сообщил руководитель проектного офиса.
«На Ямале завершен цикл реализации национальных проектов, запущенных в 2019 году. Средний уровень достижения целей нацпроектов предварительно составил более 99,5%. Всего за шесть лет в рамках 12 нацпроектов реализовано 44 региональных проекта», — сообщил в рамках пресс-конференции руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков.
По данным проектного офиса, в ЯНАО за шесть лет построено 24 детских сада, возведено свыше 40 спортивных объектов, открыто 14 школ, 80 центров «Точка роста» и шесть центров цифрового развития «IT-куб». Также были благоустроены порядка 1000 дворов и 300 общественных территорий.
В этом году в России стартовала реализация 19 новых нацпроектов. Ямал принимает участие в 12 из них:
- семья,
- продолжительная и активная жизнь,
- молодежь и дети,
- инфраструктура для жизни,
- экологическое благополучие,
- эффективная транспортная система,
- технологическое обеспечение продовольственной безопасности,
- экономика данных и цифровая трансформация государства,
- туризм и гостеприимство,
- эффективная и конкурентная экономика,
- международная кооперация и экспорт,
- беспилотные авиационные системы.
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