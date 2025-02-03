Пермяк погиб при загадочных обстоятельствах в поселке Зюкайка

Тело мужчины было обнаружено в сугробе в поселке Зюкайка Пермского края. Мужчина был в крови и наполовину раздет.
«Тело полуголого мужчины было обнаружено в сугробе в Зюкайке. На теле и голове пермяка имелись раны, также присутствовали следы борьбы. Погибшего обнаружила женщина-пекарь, которая шла на работу», — сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что на погибшем надеты были только шорты. Тапочки стояли в сугробе рядом. Накануне он лег спать у себя дома, а утром погибшего нашли в 30 метрах от дома. На место были вызваны правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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