Власти ХМАО создадут доску почета для чиновников

В ХМАО появится электронная доска почета для госслужащих. По версии департамента госслужбы, это поможет стимулировать чиновников лучше работать и повысить престиж госслужбы. Проект размещен на едином сайте государственных органов ХМАО
«Необходимость принятия проекта обоснована потребностью повышения престижа государственной гражданской службы автономного округа, совершенствования системы мотивации государственных гражданских служащих, публичного признания заслуг в профессиональной деятельности», — сказано в документе.
Сотрудников для размещения на доске почета будут выбирать руководители департаментов. Выбор лучших кандидатур будет проводиться специально созданной комиссией. Портреты отличившихся сотрудников будут украшать доску почета в течение одного года. В случае увольнения сотрудника по причинам, таким как получение иностранного гражданства, потеря доверия, прогулы, разглашение государственных тайн и другие нарушения, а также при наложении дисциплинарного взыскания, включая коррупционные проступки, его изображение будет удалено с доски почета.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО внесли изменения в формирование резерва управленческих кадров. Теперь максимальный возраст кандидатов увеличен с 50 до 55 лет.
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