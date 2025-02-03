На семилетнюю школьницу рухнул снег с крыши дома на улице Мира в Перми

На семилетнюю девочку с крыши одного из домов по улице Мира в Перми упал снег со льдом. Ребенку потребовалась помощь медиков, передала пресс-служба городской станции скорой помощи. Эту информацию подтверждают специалисты краевого минздрава.
«Девочка была доставлена бригадой СМП в больницу после происшествия (с рухнувшим снегом — прим. URA.RU). После осмотра врачей ребенка направили на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве. ЧП произошло 31 января по улице Мира, 69.
Инцидент был зафиксирован в УМВД по Перми. «В дежурную часть <...> поступило сообщение из медицинской организации о травме несовершеннолетней. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили полицейские.
Ранее URA.RU писало о следователях, которые устроили проверку после того, как в Кизеле на женщину рухнул снег с крыши дома. Пострадавшая сама обратилась к врачам с травмами.
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