03 февраля 2025

На семилетнюю школьницу рухнул снег с крыши дома на улице Мира в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в Индустриальном районе города
Инцидент произошел в Индустриальном районе города Фото:

На семилетнюю девочку с крыши одного из домов по улице Мира в Перми упал снег со льдом. Ребенку потребовалась помощь медиков, передала пресс-служба городской станции скорой помощи. Эту информацию подтверждают специалисты краевого минздрава.

«Девочка была доставлена бригадой СМП в больницу после происшествия (с рухнувшим снегом — прим. URA.RU). После осмотра врачей ребенка направили на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве. ЧП произошло 31 января по улице Мира, 69.

Инцидент был зафиксирован в УМВД по Перми. «В дежурную часть <...> поступило сообщение из медицинской организации о травме несовершеннолетней. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили полицейские.

Ранее URA.RU писало о следователях, которые устроили проверку после того, как в Кизеле на женщину рухнул снег с крыши дома. Пострадавшая сама обратилась к врачам с травмами.

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На семилетнюю девочку с крыши одного из домов по улице Мира в Перми упал снег со льдом. Ребенку потребовалась помощь медиков, передала пресс-служба городской станции скорой помощи. Эту информацию подтверждают специалисты краевого минздрава. «Девочка была доставлена бригадой СМП в больницу после происшествия (с рухнувшим снегом — прим. URA.RU). После осмотра врачей ребенка направили на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве. ЧП произошло 31 января по улице Мира, 69. Инцидент был зафиксирован в УМВД по Перми. «В дежурную часть <...> поступило сообщение из медицинской организации о травме несовершеннолетней. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили полицейские. Ранее URA.RU писало о следователях, которые устроили проверку после того, как в Кизеле на женщину рухнул снег с крыши дома. Пострадавшая сама обратилась к врачам с травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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