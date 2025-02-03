Марко Рубио назначили врио руководителя USAID

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио стал временно исполняющим обязанности руководителя американского Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщил источник, знакомый с назначением.
«Марко Рубио стал временно исполняющим обязанности администратора в USAID», — сообщил собеседник телеканала ABC. Официально агентство считается независимым, но при этом входит в структуру Госдепартамента США.
Ранее американский сенатор от республиканцев Джони Эрнст сообщала об угрозах со стороны агентства. По словам политика, этому предшествовали попытки узнать, на что конкретно будут потрачены деньги налогоплательщиков США на Украине, пишет «Национальная служба новостей». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, основная функция ведомства — заставлять «карманные» СМИ замалчивать неудобные для властей Штатов факты, передает RT.
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