03 февраля 2025

Главную переправу ЯНАО хотят модернизировать, а паромы заменить

© Служба новостей «URA.RU»
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На паромной переправе через Обь могут заменить все суда
На паромной переправе через Обь могут заменить все суда Фото:

Сейчас в ЯНАО идет активное обсуждение модернизации переправы из Салехарда в Лабытнанги через реку Обь. Среди предполагаемых вариантов развития рассматриваются возведение новой береговой инфраструктуры и замена паромов на суда другого типа. Об этом на пресс-конференции рассказал глава проектного офиса ЯНАО Олег Клочков.

«Очень важно развивать нашу паромную переправу. Здесь мы прорабатываем как ряд вариантов модернизации имеющейся инфраструктуры, так и прорывные сценарии с использованием нового типа паромов, нового типа судов на воздушной подушке, нового типа причальной береговой инфраструктуры», — рассказал Клочков.

Он добавил, что важно понимать и помнить, что паромная переправа — объект, который требует постоянного внимания и развития, особенно при условии растущего туристического трафика. Вскоре все предложенные варианты модернизации буду представлены губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. После принятого решения планируется незамедлительно начать работу.

В ЯНАО завершили отбор по выделению субсидии для перевозок водным транспортом из Салехарда в отдаленный поселок Зеленый Яр. Победителем стал ИП Думанищев, который запросил субсидию в почти в 7,5 миллионов рублей.

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Сейчас в ЯНАО идет активное обсуждение модернизации переправы из Салехарда в Лабытнанги через реку Обь. Среди предполагаемых вариантов развития рассматриваются возведение новой береговой инфраструктуры и замена паромов на суда другого типа. Об этом на пресс-конференции рассказал глава проектного офиса ЯНАО Олег Клочков. «Очень важно развивать нашу паромную переправу. Здесь мы прорабатываем как ряд вариантов модернизации имеющейся инфраструктуры, так и прорывные сценарии с использованием нового типа паромов, нового типа судов на воздушной подушке, нового типа причальной береговой инфраструктуры», — рассказал Клочков. Он добавил, что важно понимать и помнить, что паромная переправа — объект, который требует постоянного внимания и развития, особенно при условии растущего туристического трафика. Вскоре все предложенные варианты модернизации буду представлены губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. После принятого решения планируется незамедлительно начать работу. В ЯНАО завершили отбор по выделению субсидии для перевозок водным транспортом из Салехарда в отдаленный поселок Зеленый Яр. Победителем стал ИП Думанищев, который запросил субсидию в почти в 7,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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