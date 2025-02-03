Главную переправу ЯНАО хотят модернизировать, а паромы заменить

Сейчас в ЯНАО идет активное обсуждение модернизации переправы из Салехарда в Лабытнанги через реку Обь. Среди предполагаемых вариантов развития рассматриваются возведение новой береговой инфраструктуры и замена паромов на суда другого типа. Об этом на пресс-конференции рассказал глава проектного офиса ЯНАО Олег Клочков.
«Очень важно развивать нашу паромную переправу. Здесь мы прорабатываем как ряд вариантов модернизации имеющейся инфраструктуры, так и прорывные сценарии с использованием нового типа паромов, нового типа судов на воздушной подушке, нового типа причальной береговой инфраструктуры», — рассказал Клочков.
Он добавил, что важно понимать и помнить, что паромная переправа — объект, который требует постоянного внимания и развития, особенно при условии растущего туристического трафика. Вскоре все предложенные варианты модернизации буду представлены губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. После принятого решения планируется незамедлительно начать работу.
В ЯНАО завершили отбор по выделению субсидии для перевозок водным транспортом из Салехарда в отдаленный поселок Зеленый Яр. Победителем стал ИП Думанищев, который запросил субсидию в почти в 7,5 миллионов рублей.
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