Украинская ракета «Нептун» уничтожена над акваторией Азовского моря

ВСУ попытались атаковать территорию РФ ракетой «Нептун»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 4 февраля ВСУ совершили попытку атаки российских территорий при помощи управляемой ракеты большой дальности «Нептун». Снаряд сбит над акваторией Азовского моря.
«В течение прошедшей ночи <...> уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности „Нептун“», — сообщили в российском оборонном ведомстве в telegram-канале. В отражении атаки были задействованы российские системы противовоздушной обороны (ПВО).
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