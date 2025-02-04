Украинская ракета «Нептун» уничтожена над акваторией Азовского моря

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ВСУ попытались атаковать территорию РФ ракетой «Нептун»
ВСУ попытались атаковать территорию РФ ракетой «Нептун» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 4 февраля ВСУ совершили попытку атаки российских территорий при помощи управляемой ракеты большой дальности «Нептун». Снаряд сбит над акваторией Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи <...> уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности „Нептун“», — сообщили в российском оборонном ведомстве в telegram-канале. В отражении атаки были задействованы российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

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В ночь на 4 февраля ВСУ совершили попытку атаки российских территорий при помощи управляемой ракеты большой дальности «Нептун». Снаряд сбит над акваторией Азовского моря. «В течение прошедшей ночи <...> уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности „Нептун“», — сообщили в российском оборонном ведомстве в telegram-канале. В отражении атаки были задействованы российские системы противовоздушной обороны (ПВО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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