Житель ХМАО написал заявление в полицию на онлайн-университет

Житель Сургута (ХМАО) Дмитрий написал заявление в полицию на онлайн-университет Urban, из-за которого он остался с кредитом на руках в 150 тысяч рублей. Об этом молодой человек рассказал журналисту URA.RU.
«Заявление направлено на сервис приема обращений. На официальном сайте ведомства», — рассказал агентству Дмитрий. К обращению он приложил претензии в адрес университета и чеки подтверждающие, что он брал кредиты на обучение.
Ранее агентство рассказывало историю Дмитрия, который хотел получить профессию айтишника в онлайн-университете Urban, но в итоге оказался должен банку 150 тысяч рублей. По договору оферты, студенты университета брали кредит на обучение, а университет обязался первые полгода оплачивать все расходы самостоятельно. Но уже после первого месяца Urban в одностороннем порядке отказался от своих обязательств и изменил условия договора.
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