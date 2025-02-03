03 февраля 2025

Житель ХМАО написал заявление в полицию на онлайн-университет

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин обратился в полицию из-за онлайн-университета, который оставил его с кредитом
Югорчанин обратился в полицию из-за онлайн-университета, который оставил его с кредитом Фото:

Житель Сургута (ХМАО) Дмитрий написал заявление в полицию на онлайн-университет Urban, из-за которого он остался с кредитом на руках в 150 тысяч рублей. Об этом молодой человек рассказал журналисту URA.RU.

«Заявление направлено на сервис приема обращений. На официальном сайте ведомства», — рассказал агентству Дмитрий. К обращению он приложил претензии в адрес университета и чеки подтверждающие, что он брал кредиты на обучение.

Ранее агентство рассказывало историю Дмитрия, который хотел получить профессию айтишника в онлайн-университете Urban, но в итоге оказался должен банку 150 тысяч рублей. По договору оферты, студенты университета брали кредит на обучение, а университет обязался первые полгода оплачивать все расходы самостоятельно. Но уже после первого месяца Urban в одностороннем порядке отказался от своих обязательств и изменил условия договора.

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Житель Сургута (ХМАО) Дмитрий написал заявление в полицию на онлайн-университет Urban, из-за которого он остался с кредитом на руках в 150 тысяч рублей. Об этом молодой человек рассказал журналисту URA.RU. «Заявление направлено на сервис приема обращений. На официальном сайте ведомства», — рассказал агентству Дмитрий. К обращению он приложил претензии в адрес университета и чеки подтверждающие, что он брал кредиты на обучение. Ранее агентство рассказывало историю Дмитрия, который хотел получить профессию айтишника в онлайн-университете Urban, но в итоге оказался должен банку 150 тысяч рублей. По договору оферты, студенты университета брали кредит на обучение, а университет обязался первые полгода оплачивать все расходы самостоятельно. Но уже после первого месяца Urban в одностороннем порядке отказался от своих обязательств и изменил условия договора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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