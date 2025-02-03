03 февраля 2025

РПН выступил со срочным заявлением после крупного пожара под Екатеринбургом

РПН призвал не открывать окна и носить маски после пожара в свердловском цеху
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор берет анализы в подъезде. Екатеринбург, проверка, роспотребнадзор, уборка подъезда
Санврачи оценят качество воздуха возле места ЧП Фото:

Роспотребнадзор призвал свердловчан избегать нахождения на улице, не открывать окна и носить маски после крупного пожара в цеху по производству полиэтилена в поселке Полеводство под Екатеринбургом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, а также отказаться от курения. На улице рекомендуется носить маски и респираторы», — говорится в сообщении.

Санврачи организуют проверку воздуха возле места пожара. «Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — добавили в РПН.

ЧП случилось ранним утром 4 февраля по ул. Трактористов, 30. Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 14 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

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Роспотребнадзор призвал свердловчан избегать нахождения на улице, не открывать окна и носить маски после крупного пожара в цеху по производству полиэтилена в поселке Полеводство под Екатеринбургом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, а также отказаться от курения. На улице рекомендуется носить маски и респираторы», — говорится в сообщении. Санврачи организуют проверку воздуха возле места пожара. «Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — добавили в РПН. ЧП случилось ранним утром 4 февраля по ул. Трактористов, 30. Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 14 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Информация о пострадавших не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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