РПН выступил со срочным заявлением после крупного пожара под Екатеринбургом

Роспотребнадзор призвал свердловчан избегать нахождения на улице, не открывать окна и носить маски после крупного пожара в цеху по производству полиэтилена в поселке Полеводство под Екатеринбургом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, а также отказаться от курения. На улице рекомендуется носить маски и респираторы», — говорится в сообщении.
Санврачи организуют проверку воздуха возле места пожара. «Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — добавили в РПН.
ЧП случилось ранним утром 4 февраля по ул. Трактористов, 30. Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 14 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Информация о пострадавших не поступала.
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