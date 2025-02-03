03 февраля 2025

В Сургуте в 3 раза чаще стали брать взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Число коррупционных преступлений выросло
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В Сургуте стали в три раза чаще брать взятки. Об этом сообщили в управлении общественной безопасности администрации Сургута.

«Выявлено 21 преступление по получению взятки в 2024 году, а в 2023 году — семь. Дача взятки — два преступления, в 2023 году — одно», — сказано в сообщении.

Всего в 2024 году правоохранительными органами города было выявлено 28 коррупционных преступлений. В 2023 году было на десять преступлений меньше.

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В Сургуте стали в три раза чаще брать взятки. Об этом сообщили в управлении общественной безопасности администрации Сургута. «Выявлено 21 преступление по получению взятки в 2024 году, а в 2023 году — семь. Дача взятки — два преступления, в 2023 году — одно», — сказано в сообщении. Всего в 2024 году правоохранительными органами города было выявлено 28 коррупционных преступлений. В 2023 году было на десять преступлений меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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