В Сургуте в 3 раза чаще стали брать взятки

Число коррупционных преступлений выросло
В Сургуте стали в три раза чаще брать взятки. Об этом сообщили в управлении общественной безопасности администрации Сургута.
«Выявлено 21 преступление по получению взятки в 2024 году, а в 2023 году — семь. Дача взятки — два преступления, в 2023 году — одно», — сказано в сообщении.
Всего в 2024 году правоохранительными органами города было выявлено 28 коррупционных преступлений. В 2023 году было на десять преступлений меньше.
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