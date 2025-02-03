Пенсионеров из ЯНАО приглашают на санаторно-курортное лечение

На Ямале начали принимать заявки от неработающих пенсионеров, желающих отдохнуть в санаториях и курортах страны в 2026 году. Прием заявок продлится до 1 октября 2025 года, сообщают окружные власти.
«Подать документы на оздоровление могут неработающие граждане, пенсионеры — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Прием заявок продлится до 1 октября», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Как поясняет источник, подать заявление можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или направить его «Почтой России» в адрес органа соцзащиты по месту жительства.
В 2024 году льготой воспользовались 1757 северян. Условия поддержки изменились: пользоваться компенсацией старшее поколение сможет чаще — раз в два года, а размер компенсации за сутки увеличили с 1 960 до 2 800 рублей. «Компенсация призвана покрыть до 21 дня отдыха. Таким образом, максимальная величина поддержки достигает 58 800 рублей», — пишет источник.
Ранее авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейсы по различным направлениям с 30 марта по 25 октября 2025 года. На перелетах из Нового Уренгоя и обратно действительна льгота по карте лояльности «Морошка».
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