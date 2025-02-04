Лавров обратился к США с необычным предложением

Лавров: США могли бы занять место одного из центров силы вместе с Россией
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США могли бы сыграть более конструктивную роль в мире, заявил Лавров
США могли бы сыграть более конструктивную роль в мире, заявил Лавров Фото:

Соединенные Штаты могли бы занять позицию одного из ответственных центров силы в условиях развивающейся многополярности наравне с Россией и Китаем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы», — написал Лавров в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике». Однако, по его мнению, новая администрация США будет продолжать действовать агрессивно, что в итоге приведет к осознанию сложности международной действительности. Лавров добавил, что Россия и ее союзники продолжают работать над адаптацией межгосударственных отношений к новым реалиям многополярного мира и международному праву.

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Соединенные Штаты могли бы занять позицию одного из ответственных центров силы в условиях развивающейся многополярности наравне с Россией и Китаем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы», — написал Лавров в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике». Однако, по его мнению, новая администрация США будет продолжать действовать агрессивно, что в итоге приведет к осознанию сложности международной действительности. Лавров добавил, что Россия и ее союзники продолжают работать над адаптацией межгосударственных отношений к новым реалиям многополярного мира и международному праву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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