Лавров обратился к США с необычным предложением

Соединенные Штаты могли бы занять позицию одного из ответственных центров силы в условиях развивающейся многополярности наравне с Россией и Китаем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы», — написал Лавров в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике». Однако, по его мнению, новая администрация США будет продолжать действовать агрессивно, что в итоге приведет к осознанию сложности международной действительности. Лавров добавил, что Россия и ее союзники продолжают работать над адаптацией межгосударственных отношений к новым реалиям многополярного мира и международному праву.
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