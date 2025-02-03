03 февраля 2025

Многодетный челябинец требует выселить вонючего соседа из муниципального жилья

В Челябинске пьющий сосед устроил в квартире свалку с тараканами и клопами
© Служба новостей «URA.RU»
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В доме из-за пьющего соседа развелись тараканы и клопы (архивное фото) Фото:

В многоквартирном доме Челябинска многодетная семья пожаловалась на пьющего соседа, который собирает хлам с помоек и несет в муниципальную квартиру. Из-за этого дом кишит тараканами и клопами. В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что уже запланировали выезд на место.

«Наш сосед бомжует, питается из мусорных баков, пьет водку. В его квартире свалка, тараканы, клопы, которые ходят по всему подъезду. У меня трое маленьких детей, они боятся насекомых, кричат. Помогите нам», — рассказал многодетный челябинец.

Мужчина сообщил, что проблема с соседом появилась в восьмом подъезде дома №8 по улице Чичерина. По его словам, нечистоплотный мужчина устроил в муниципальной квартире помойку, жилье находится в ужасном состоянии. Другим соседям приходится постоянно травить насекомых и убивать их при входе в свои квартиры, чтобы они не заползли внутрь. В управляющей компании семье помочь не смогли.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе челябинской мэрии, Комитет по управлению имуществом начал проверку сообщения. Специалисты запланировали в ближайшее время выезд на место.

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В многоквартирном доме Челябинска многодетная семья пожаловалась на пьющего соседа, который собирает хлам с помоек и несет в муниципальную квартиру. Из-за этого дом кишит тараканами и клопами. В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что уже запланировали выезд на место. «Наш сосед бомжует, питается из мусорных баков, пьет водку. В его квартире свалка, тараканы, клопы, которые ходят по всему подъезду. У меня трое маленьких детей, они боятся насекомых, кричат. Помогите нам», — рассказал многодетный челябинец. Мужчина сообщил, что проблема с соседом появилась в восьмом подъезде дома №8 по улице Чичерина. По его словам, нечистоплотный мужчина устроил в муниципальной квартире помойку, жилье находится в ужасном состоянии. Другим соседям приходится постоянно травить насекомых и убивать их при входе в свои квартиры, чтобы они не заползли внутрь. В управляющей компании семье помочь не смогли. Как пояснили URA.RU в пресс-службе челябинской мэрии, Комитет по управлению имуществом начал проверку сообщения. Специалисты запланировали в ближайшее время выезд на место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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