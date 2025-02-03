Многодетный челябинец требует выселить вонючего соседа из муниципального жилья

В Челябинске пьющий сосед устроил в квартире свалку с тараканами и клопами

04 февраля 2025 в 11:18 Размер текста - 17 +

В доме из-за пьющего соседа развелись тараканы и клопы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В многоквартирном доме Челябинска многодетная семья пожаловалась на пьющего соседа, который собирает хлам с помоек и несет в муниципальную квартиру. Из-за этого дом кишит тараканами и клопами. В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что уже запланировали выезд на место. «Наш сосед бомжует, питается из мусорных баков, пьет водку. В его квартире свалка, тараканы, клопы, которые ходят по всему подъезду. У меня трое маленьких детей, они боятся насекомых, кричат. Помогите нам», — рассказал многодетный челябинец. Мужчина сообщил, что проблема с соседом появилась в восьмом подъезде дома №8 по улице Чичерина. По его словам, нечистоплотный мужчина устроил в муниципальной квартире помойку, жилье находится в ужасном состоянии. Другим соседям приходится постоянно травить насекомых и убивать их при входе в свои квартиры, чтобы они не заползли внутрь. В управляющей компании семье помочь не смогли. Как пояснили URA.RU в пресс-службе челябинской мэрии, Комитет по управлению имуществом начал проверку сообщения. Специалисты запланировали в ближайшее время выезд на место. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В многоквартирном доме Челябинска многодетная семья пожаловалась на пьющего соседа, который собирает хлам с помоек и несет в муниципальную квартиру. Из-за этого дом кишит тараканами и клопами. В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что уже запланировали выезд на место. «Наш сосед бомжует, питается из мусорных баков, пьет водку. В его квартире свалка, тараканы, клопы, которые ходят по всему подъезду. У меня трое маленьких детей, они боятся насекомых, кричат. Помогите нам», — рассказал многодетный челябинец. Мужчина сообщил, что проблема с соседом появилась в восьмом подъезде дома №8 по улице Чичерина. По его словам, нечистоплотный мужчина устроил в муниципальной квартире помойку, жилье находится в ужасном состоянии. Другим соседям приходится постоянно травить насекомых и убивать их при входе в свои квартиры, чтобы они не заползли внутрь. В управляющей компании семье помочь не смогли. Как пояснили URA.RU в пресс-службе челябинской мэрии, Комитет по управлению имуществом начал проверку сообщения. Специалисты запланировали в ближайшее время выезд на место.