Бывшую невестку экс-мэра Чернецкого отпустили из-под ареста

04 февраля 2025 в 12:31 Размер текста - 17 +

Свердловский облсуд отменил постановление Ленинского райсуда по делу Чернецкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Свердловский облсуд смягчил меру пресечения Анастасии Чернецкой — бывшей невестке экс-мэра Екатеринбурга, первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого — с домашнего ареста на запрет общаться с участниками уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции. «Рассмотрев доводы защиты, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Ленинского районного суда и избрал в отношении Анастасии Чернецкой меру пресечения в виде запрета определенных действий — ей запрещено общаться с участниками уголовного дела», — говорится в сообщении. О смягчении меры пресечения просил адвокат бывшей невестки Чернецкого после того, как Ленинский райсуд продлил срок ее домашнего ареста по 28 февраля. Кроме того, суд постановил сохранить ранее наложенные запреты на фигурантку. Чернецкую задержали в марте после обысков в БЦ Clever Park. Вместе с ней — Василия Петрова (владелец строительной компании «Шудья») и Алексея Шахмаева (директор «ТТК-Екатеринбург»). Следствие считает, что они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела против начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова (после ареста был снят с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Где сейчас находятся Петров и Шахмаев, пока неизвестно. Всю актуальную информацию о деле URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский облсуд смягчил меру пресечения Анастасии Чернецкой — бывшей невестке экс-мэра Екатеринбурга, первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого — с домашнего ареста на запрет общаться с участниками уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции. «Рассмотрев доводы защиты, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Ленинского районного суда и избрал в отношении Анастасии Чернецкой меру пресечения в виде запрета определенных действий — ей запрещено общаться с участниками уголовного дела», — говорится в сообщении. О смягчении меры пресечения просил адвокат бывшей невестки Чернецкого после того, как Ленинский райсуд продлил срок ее домашнего ареста по 28 февраля. Кроме того, суд постановил сохранить ранее наложенные запреты на фигурантку. Чернецкую задержали в марте после обысков в БЦ Clever Park. Вместе с ней — Василия Петрова (владелец строительной компании «Шудья») и Алексея Шахмаева (директор «ТТК-Екатеринбург»). Следствие считает, что они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела против начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова (после ареста был снят с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Где сейчас находятся Петров и Шахмаев, пока неизвестно. Всю актуальную информацию о деле URA.RU собирает в отдельном сюжете.