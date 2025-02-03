Соликамскбумпром в Пермском крае сменил топ-менеджмент

Кадровые перестановки произошли в руководстве пермского АО «Соликамскбумпром». Свои посты, по данным СМИ, покинули главный инженер Алексей Тессман и коммерческий директор Анатолий Наумов.
«Главный инженер АО „Соликамскбумпром“ Алексей Тессман на прошлой неделе покинул должность. Из компании также ушел Анатолий Наумов, занимавший должность коммерческого директора в АО», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, близкие к предприятию.
На пост главного инженера уже заступил Алексей Федотов, которые ранее был советником президента компании. Федотов также был мэром Соликамска.
АО «Соликамскбумпром» занимается заготовкой и переработкой древесины. Предприятие обеспечивает около 30% от выпуска газетной и упаковочной бумаги в России.
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