03 февраля 2025

Соликамскбумпром в Пермском крае сменил топ-менеджмент

АО «Соликамскбумпром» покинули главный инженер и коммерческий директор
© Служба новостей «URA.RU»
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АО «Соликамскбумпром» обеспечивает около 30% от выпуска газетной и упаковочной бумаги в России
АО «Соликамскбумпром» обеспечивает около 30% от выпуска газетной и упаковочной бумаги в России Фото:

Кадровые перестановки произошли в руководстве пермского АО «Соликамскбумпром». Свои посты, по данным СМИ, покинули главный инженер Алексей Тессман и коммерческий директор Анатолий Наумов.

«Главный инженер АО „Соликамскбумпром“ Алексей Тессман на прошлой неделе покинул должность. Из компании также ушел Анатолий Наумов, занимавший должность коммерческого директора в АО», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, близкие к предприятию.

На пост главного инженера уже заступил Алексей Федотов, которые ранее был советником президента компании. Федотов также был мэром Соликамска.

АО «Соликамскбумпром» занимается заготовкой и переработкой древесины. Предприятие обеспечивает около 30% от выпуска газетной и упаковочной бумаги в России.

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Кадровые перестановки произошли в руководстве пермского АО «Соликамскбумпром». Свои посты, по данным СМИ, покинули главный инженер Алексей Тессман и коммерческий директор Анатолий Наумов. «Главный инженер АО „Соликамскбумпром“ Алексей Тессман на прошлой неделе покинул должность. Из компании также ушел Анатолий Наумов, занимавший должность коммерческого директора в АО», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, близкие к предприятию. На пост главного инженера уже заступил Алексей Федотов, которые ранее был советником президента компании. Федотов также был мэром Соликамска. АО «Соликамскбумпром» занимается заготовкой и переработкой древесины. Предприятие обеспечивает около 30% от выпуска газетной и упаковочной бумаги в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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