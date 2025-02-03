СК проводит проверку после того, как в Березниках дети потушили Вечный огонь

Следователи проводят проверку после того, как5 стало известно, что в Березниках дети потушили Вечный огонь. Ранее видеозапись случившегося и информацию о поиске этих детей публиковал мэр Алексей Казаченко.
«Следователи СК России проводят проверку по информации о подростках, потушивших Вечный огонь в Березниках. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщается в официальном telegram-канале краевого управления СКР.
Инцидент произошел 1 февраля. Сообщение о том, что погас Вечный огонь поступило в экстренные службы от неравнодушных горожан. После выяснилось, что к этому причастны местные подростки.
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В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что сотрудниками полиции отдела МВД России по Березниковскому городскому округу личности несовершеннолетних установлены. Проверка продолжается.
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