03 февраля 2025

Подростки закидали снежками Вечный огонь в Березниках. Видео

Мэр Березников Казаченко разыскивает хулиганов, потушивших Вечный огонь
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь снова удалось разжечь в кратчайшие сроки
Огонь снова удалось разжечь в кратчайшие сроки Фото:

В Березниках (Пермский край) группа подростков затушила Вечный огонь. Инцидент попал на камеру видиофиксации, рассказал мэр города Алексей Казаченко.

«В субботу (1 февраля — прим. URA.RU) днем в службу 112 поступил сигнал от горожан. На мемориале Победы погасло пламя. Отследили по камерам. На видео один из подростков кидает в огонь ком снега», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале.

Городской глава назвал произошедшее вопиющим неуважением к героям Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. Он обратился к населению с просьбой опознать нарушителей. Заявлением в полицию уже готово.

По словам Казаченко, с возникшей проблемой оперативно справились сотрудники «Газпрома». Вечный огонь вновь был зажжен в течение 20 минут.

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В Березниках (Пермский край) группа подростков затушила Вечный огонь. Инцидент попал на камеру видиофиксации, рассказал мэр города Алексей Казаченко. «В субботу (1 февраля — прим. URA.RU) днем в службу 112 поступил сигнал от горожан. На мемориале Победы погасло пламя. Отследили по камерам. На видео один из подростков кидает в огонь ком снега», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале. Городской глава назвал произошедшее вопиющим неуважением к героям Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. Он обратился к населению с просьбой опознать нарушителей. Заявлением в полицию уже готово. По словам Казаченко, с возникшей проблемой оперативно справились сотрудники «Газпрома». Вечный огонь вновь был зажжен в течение 20 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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