В Березниках (Пермский край) группа подростков затушила Вечный огонь. Инцидент попал на камеру видиофиксации, рассказал мэр города Алексей Казаченко.
«В субботу (1 февраля — прим. URA.RU) днем в службу 112 поступил сигнал от горожан. На мемориале Победы погасло пламя. Отследили по камерам. На видео один из подростков кидает в огонь ком снега», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале.
Городской глава назвал произошедшее вопиющим неуважением к героям Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. Он обратился к населению с просьбой опознать нарушителей. Заявлением в полицию уже готово.
По словам Казаченко, с возникшей проблемой оперативно справились сотрудники «Газпрома». Вечный огонь вновь был зажжен в течение 20 минут.
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